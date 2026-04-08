Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

vv aurelio

Népszerű humorista állt ki Orbán Viktor mellett – videó

„Ha egy olyan kormány kerül hatalomra Magyarországon, amely ezt a háborúpárti politikát támogatja, akkor sajnos nincs visszaút, és egy pillanat alatt ott állunk egy háborús helyzetben” – fogalmazott egy videóban Nacsa Olivér. A humorista szerint csak a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás április 12-én.
„A második világháború óta nem látott háborús veszély van a világban” – fogalmazott egy videóban Nacsa Olivér, aki szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet rendkívüli súlyt ad az április 12-i választásnak.

Nacsa Olivér, humorista, Orbán Viktor
Fotó: MTVA Fotó: Zih Zsolt

A humorista úgy látja, a közvetlen szomszédban zajló ukrajnai háború már önmagában is komoly biztonsági kockázatot jelent. Ráadásul példa nélküli, hogy az ukrán vezetés részéről fenyegetés érte a magyar miniszterelnököt és családját. Úgy véli, mindez jól mutatja, milyen feszült a helyzet a térségben.

Nacsa Olivér arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unió egyes politikusai Ukrajna 2027-es csatlakozását szorgalmazzák, ami szerinte újabb kockázatokat hordoz. Álláspontja szerint, ha Magyarország olyan irányt választ, amely támogatja ezt a politikát, az könnyen belesodorhatja az országot és egész Európát egy olyan konfliktusba, amelyhez nincs közvetlen köze.

A humorista egy másik, globális konfliktus következményeire is kitért, amely – meglátása szerint – újabb migrációs hullámot indíthat el Európa felé. Hangsúlyozta: Magyarország jelenleg biztonságos ország, ahol nincsenek illegális migránsok, azonban ez a helyzet szerinte gyorsan megváltozhat.

Nacsa Olivér szerint ezért kiemelten fontos, hogy a választók felelős döntést hozzanak, és olyan irányt válasszanak, amely garantálja az ország biztonságát és kimaradását a fegyveres konfliktusokból. A humorista  szerint csak a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás április 12-én. 

 

