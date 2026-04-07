Nincs új a nap alatt – Magyar Péter levélben fenyegeti a polgármestereket

Választási csalással vádolja és a bírósággal fenyegeti Magyar Péter a polgármestereket, amennyiben bele mernek avatkozni a vasárnap tartandó választásokba.
Magyar Péter választási csalással vádolja és a bírósággal fenyegeti a polgármestereket, amennyiben bele mernek avatkozni a vasárnap tartandó választásokba – derítette ki a Magyar Nemzet.

Fotó: Illusztráció: (Máthé Zoltán/MTI)

A Tisza Párt elnöke levelében, amelyet Dombegyház polgármestere, Dinyés Ildikó osztott meg, elsőként burkoltan azzal vádolja meg a települések vezetőit, hogy választási csalást akarnak elkövetni. Ezt követően pedig arra figyelmeztet, 

azok a polgármesterek azonban, akik bármilyen módon részt vesznek országosan vagy helyben szervezett választási csalásokban, a törvény előtt fognak ezért felelni. 

Vagyis a Tisza Párt elnöke nyilvánvaló bizonyíték nélkül vádolt meg több ezer településvezetőt, és a Tisza-kormány nevében bírósággal fenyegette meg őket. 

A polgármester asszony a levélre válaszolva határozottan elutasította a vádakat, majd kiemelte, 

nem tartom elfogadhatónak, hogy egy választási kampány részeként általános gyanúsítgatással és előre megfogalmazott fenyegetésekkel próbálják befolyásolni az önkormányzatok munkáját.

