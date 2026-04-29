A Fidesz-kormányok pénzén gazdagodott NoÁr most a jobboldaliakat támadja

Milliókkal támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma az előző fideszes vezetés alatt Molnár Áron „NoÁr" baloldali politikai aktivistát, erről Hoppál Péter államtitkár beszélt 2022-ben – írta az Ellenpont.

Molnár Áron „NoÁr" baloldali politikai aktivista

„...olyan biztos nem lesz, hogy destruktív, utcai anarchistákat támogató okiratot aláírnék, mert hogy NoÁrt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. Jelentős milliókkal. Én azt gondolom, hogy

aki kisodródik a szélsőségnek ezen perifériájára, az éljen meg a piacról. Az ne álljon sorba állami támogatásért"

– mondta akkor Hoppál Péter.

Az államtitkár arra is utalt a nyilatkozatában, hogy az azóta

a Tisza Párt aktivistájává lett színész a minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap pénzén utazott New Yorkba egy fesztiválra, és több állami pénzből készült filmben is szerepet kapott, ahol sok milliós gázsit vett fel.

A Hadikban nyújtott „produkcióját" még a baloldali lapok sem merték dicsérni. Ez a Molnár Áron most – nyilvánvalóan irigységből –

azokat a jobboldali művészeket támadja, akik a Nemzeti Kulturális Alaptól kaptak támogatást, ahogy ő is korábban.

NoÁr támogatott filmjei

X – A rendszerből törölve (2018): A támogatási listában 489 millió Ft gyártási támogatás szerepel, plusz korábbi előkészítési támogatás. A filmben Molnár Áron is játszott.

Seveled (2019): A támogatási listában a film munka­címén, Mimi néven futott, és 349,85 millió Ft gyártási támogatást adott rá a Filmintézet. A romantikus vígjátékban Molnár Áron Robikát, a főszereplő legjobb barátját játszotta.

Második kör (2020): A Molnár Áron szereplésével készült film 5,88 millió Ft támogatást kapott.

Toxikoma (2021): A film 370 millió Ft gyártási támogatás kapott. Molnár Áron ebben a filmben a főszerepet, Szabó Győzőt játszotta.

Hadik (2023): NoÁr a címszereplő legjobb barátját és fő szövetségesét, Gvadányi József hadnagyot játszotta a magyar történelmi filmben. Az alkotás közel 2 milliárd forint állami támogatást kapott a Nemzeti Filmintézettől, amiből nyilvánvalóan Molnár Áronnak is jutott nem kevés.

