Az NVI befejezte a szavazóköri papíralapú jegyzőkönyvek beszkennelését és összevetette azokat a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel.

Újabb akadály hárult el a választások végső eredményének kihirdethetősége elől. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) bejelentette, hogy befejezte a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A Nemzeti Választási Bizottságnak az NVI adatai alapján legkésőbb május 4-én meg kell állapítania a parlamenti választás országos listás eredményét

A szkennelt jegyzőkönyveket az NVI elérhetővé is tette a www.valasztas.hu oldalon, amelyek szavazókörönként, a lap alján található linkeken érhetők el. Így bárki összehasonlíthatja az informatikai rendszerben rögzített, a honlapon megjelenített adatokat a kézzel kitöltött jegyzőkönyvekkel.

Az NVI hétfő délutánra befejezte az országgyűlési választáson magyarországi lakóhellyel nem rendelkező, levélben szavazó választópolgárok levélszavazatainak kézi számlálását is. A végleges adatok szerint 356 332 szavazási levélcsomag érkezett vissza, ebből 337 439 volt érvényes irat, az ebben lévő kis borítékokat pedig a szavazás napjáig elkülönítették.

A gyors eredménymegállapítás érdekében a választás estéjén az NVI este 7 órakor megkezdte a kis borítékok bontását és az azokban talált szavazólapok beszkennelését, ez a munka csütörtökön este fejeződött be. A választópolgárok összesen 335 595 érvényes szavazatot adtak le levélben. Az NVI-nek azonban a szavazólapokat kézzel is meg kellett számlálnia, ezt hétfő délutánra fejezték be.

Az NVI állítja ki a levélben szavazás eredményéről a jegyzőkönyvet. A Nemzeti Választási Bizottságnak az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én meg kell állapítania a parlamenti választás országos listás eredményét.