Magyar Péter húzása pánikot keltett: a baloldali influenszerek rettegnek

Miközben a progresszív baloldali influenszerek a kampányban azzal nyugtattak mindenkit, hogy a Tisza és Magyar Péter jobboldalhoz intézett ígéretei csak kampányfogások körébe tartoznak, csak a kiábrándult fideszeseket akarja megszólítani, de majd ha nyertek, akkor ezekből nem lesz semmi, most valóban megijedtek a lehetséges következő oktatási miniszter személyétől. Erről írt a Mandineren Francesca Rivafinoli.

A Mandiner szerzője szerint ugyanis mindez csupán Magyar Péter trükkje, mert Rubovszky nevének kiszivárogtatásával két helyről is szeretne jópontokat begyűjteni.

Balliberális körökben azzal, hogy végül mégse a „katkó” nőt választja, konzervatív körökben pedig azzal, hogy „legalább megpróbálta”.

– emeli ki a lényeget a Mandiner.

Az oktatási miniszter személyével kapcsolatos progresszív balos érvelés

Rivafinol szerint két tipikus ellenérve van a Tisza baloldali híveinek Rubovszky személyével kapcsolatban:

Finn oktatás kell ide, nem valami egyházi iskolás maszlag”

– hangzik az első érv. Mindezek után a szerző részletesen bemutatja a finn oktatási modell jelenlegi jellemzőit, amelyek már nem annyira fényesek, mint a kétezres években, tehát elmondható, hogy hanyatló modellhez való csatlakozás nem tűnik jó ötletnek. Pláne úgy, hogy immár több mutató tekintetében még a sokat szidott magyar oktatás is jobban teljesít.

A másik baloldali ellenérv a 61 éves katolikus nő oktatási minisztersége ellen az a progresszív ideológiában elfogadhatatlan nevelési módszertan, amelyről Rubovszky Rita sokszor nyilatkozott a elmúlt években, amikor a lányiskolájuk szemléletéről és programjairól beszélt:

Az a cél, hogy középosztálybeli értelmiségiek legyenek, felnőttként keresztény válaszokat találjanak majd a szakmai és a családi életükben”.

Ugye milyen borzalmasan hangzik. Ahelyett, hogy arra nevelnék őket, hogy örökké bizonytalanok legyenek magukban, a nemi szerepükben és a hitükben.