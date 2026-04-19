Az elmúlt hónapokban az ukrán vezetés folyamatosan ködösített a Barátság kőolajvezeték állapotával kapcsolatban, a nyilatkozataik szerint még javításra szorul az objektum, de még az Európai Unió szakértőinek sem engedték meg, hogy felmérjék a helyzetet. Most, néhány nappal a magyar választások után viszont kiderült, hogy semmi baja a vezetéknek, mert Zelenszkij megüzente, hogy már hétfőn elindulhat az olajszállítás, ha az uniós kölcsön folyósításának sem lesz akadálya. Az ukrán olajblokád legújabb epizódjáról Bóka János miniszter közöl híreket.
Az uniós intézmények közvetítésével jelzést kapott a kormány Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. Erről számolt be Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán.

A magyarországi választások után váratlanul „megjavult” a Barátság kőolajvezeték, mert az ukrán vezetés megüzente, hogy már hétfőn megindulhat az olajszállítás, ha Magyarország feloldja az uniós kölcsön blokkolását (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Nincs uniós kölcsön, amíg nem indult el az olajszállítás

A miniszter leszögezte, hogy Magyarország álláspontja nem változott:

ha van olaj, van pénz."

Tehát amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását. Amennyiben hétfőn elindul az olajszállítás, ez akár már az állandó képviselők szerdai ülésén megtörténhet – fűzte hozzá Bóka János.

Az ukrán olajblokád hosszú hetek óta napi téma a nyilvánosságban, a mostani esemény pedig végképp igazolta a kormány álláspontját. A miniszter kifejtette:

  • Bebizonyosodott, hogy Ukrajna politikai megfontolásból alkalmazott olajblokádot Magyarországgal szemben.
  • Bebizonyosodott az is, hogy az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból.
  • Bebizonyosodott az is, hogy politikai nyomásgyakorlással szemben csak hasonló eszközökkel lehet érdemben fellépni.

Majd azt is elárulta, hogy

Brüsszelben ma már senki nem vitatja érdemben, hogy a Barátság kőolajvezeték régóta üzemképes. Ezt legkésőbb akkor felismerte mindenki, amikor még az uniós tényfeltáró delegációt sem engedte Ukrajna a vezeték közelébe”.

A Bizottság nem mutatott erőt Ukrajnával szemben és nem mutatott szolidaritást az EU érintett tagállamai, Magyarország és Szlovákia mellett. Az EU-Ukrajna társulási megállapodás rendelkezéseinek nem szerzett érvényt, pedig ez lett volna elsődleges feladata – értékelte Bóka János az európai vezetés hozzáállását a témában.

Az ukrán félről pedig megállapította, hogy a Bizottsággal együttműködve Ukrajna azt a taktikát alkalmazta, amit például a kárpátaljai magyar kisebbség esetében is régóta folytat: fennálló nemzetközi kötelezettségei teljesítését folyamatosan változó további feltételektől teszi függővé.

Az energiafegyver, az olajblokád árnyéka a jövőben minden magyar-ukrán tárgyalás hátterében felsejlik majd."

– vetítette előre a következő kormány előtt álló kihívásokat.

 

