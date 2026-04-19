Az uniós intézmények közvetítésével jelzést kapott a kormány Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. Erről számolt be Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán.

A magyarországi választások után váratlanul „megjavult” a Barátság kőolajvezeték, mert az ukrán vezetés megüzente, hogy már hétfőn megindulhat az olajszállítás, ha Magyarország feloldja az uniós kölcsön blokkolását (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Nincs uniós kölcsön, amíg nem indult el az olajszállítás

A miniszter leszögezte, hogy Magyarország álláspontja nem változott:

ha van olaj, van pénz."

Tehát amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását. Amennyiben hétfőn elindul az olajszállítás, ez akár már az állandó képviselők szerdai ülésén megtörténhet – fűzte hozzá Bóka János.

Az ukrán olajblokád hosszú hetek óta napi téma a nyilvánosságban, a mostani esemény pedig végképp igazolta a kormány álláspontját. A miniszter kifejtette:

Bebizonyosodott, hogy Ukrajna politikai megfontolásból alkalmazott olajblokádot Magyarországgal szemben.

Bebizonyosodott az is, hogy az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból.

Bebizonyosodott az is, hogy politikai nyomásgyakorlással szemben csak hasonló eszközökkel lehet érdemben fellépni.

Majd azt is elárulta, hogy

Brüsszelben ma már senki nem vitatja érdemben, hogy a Barátság kőolajvezeték régóta üzemképes. Ezt legkésőbb akkor felismerte mindenki, amikor még az uniós tényfeltáró delegációt sem engedte Ukrajna a vezeték közelébe”.

A Bizottság nem mutatott erőt Ukrajnával szemben és nem mutatott szolidaritást az EU érintett tagállamai, Magyarország és Szlovákia mellett. Az EU-Ukrajna társulási megállapodás rendelkezéseinek nem szerzett érvényt, pedig ez lett volna elsődleges feladata – értékelte Bóka János az európai vezetés hozzáállását a témában.

Az ukrán félről pedig megállapította, hogy a Bizottsággal együttműködve Ukrajna azt a taktikát alkalmazta, amit például a kárpátaljai magyar kisebbség esetében is régóta folytat: fennálló nemzetközi kötelezettségei teljesítését folyamatosan változó további feltételektől teszi függővé.

Az energiafegyver, az olajblokád árnyéka a jövőben minden magyar-ukrán tárgyalás hátterében felsejlik majd."

– vetítette előre a következő kormány előtt álló kihívásokat.