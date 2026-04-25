Bemutatjuk Magyar Péter helyettesét, a nemzetközi baloldal által bejáratott Orbán Anitát

Nem túlzás kijelenteni, Orbán Anita személyében egy, a globalista baloldalhoz és Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vezető került pozícióba a Tisza Párt leendő kormányában. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter Orbán Anitát kérte fel helyettesének, aki az új tisztsége mellett külügyminiszteri feladatait is ellátja, ezzel folytatódik a baloldal térnyerése az új kabinetben.

Magyar Péter és leendő miniszterelnök-helyettese, Orbán Anita (Forrás: Facebook)

Az Ellenpont korábban felhívta a figyelmet egyébként arra az érdekességre, Orbán Anitát a baloldali lapok megpróbálták a jobboldalhoz kötni. A hvg például egyenesen azt írta, hogy a volt Vodafone-vezetőnek „volt kapcsolata a Fidesszel és a korábbi Orbán-kormányokkal.” Rámutattak, a valóság ezzel szemben teljesen más:

Orbán Anitának erős szocialista múltja van.

Gyurcsány Ferenc bukása után ugyan megpróbált a Fideszhez dörgölőzni, de nagyon gyorsan, már a 2010-es választás előtt kirakták. Ráadásul az újdonsült tiszás vezető férje komoly bekötésekkel rendelkezett a Hagyó-Demszky-féle Városházán.

Orbán Anita és a nemzetközi baloldal

Az Ellenont részletesen kifejtette, Orbán Anita milyen óriási karriert is futott be a nemzetközi baloldalon az elmúlt években: jó pár éve igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben. A nemzetközi csapattal annak idején a Kontrán elsőként foglalkoztunk az országos sajtóban.

Magyar Péter embere, Orbán Anita vezető pozíciót tölt be a Globsec nevű atlantista-globalista think tanknél (Forrás: Képernyőkép)

De mit érdemes tudni a Globsecről? Nos, ők segítették kutatásokkal az egyesült baloldali ellenzéket a 2022-es választási kampányban. Figyelemre méltó az is, hogy a testület vezetésében helyet foglal két másik magyar is: Bajnai Gordon, és itt tevékenykedik a guruló dollárok botrány főszereplője, Korányi Dávid is.

A Globsec nem csak a magyar külpolitikát kapta meg, de egyúttal az új kormány kettes számú pozícióját is. Csak azért, hogy tudjuk, hol a helyünk

– kommentálta Orbán Anita kinevezésének a hírét Schiffer András ügyvéd.

Radír a Soros-honlapon

Arról is elfeledkezett a hvg, hogy Orbán Anita benne van egy másik kiemelt globalista társaságban, a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relationsbe (ECFR). Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, Magyar Péter emberének a neve nem sokkal politikai szerepvállalása előtt eltűnt a szervezet hivatalos listájáról. Az ECFR taglistája korábban önmagáért beszélt: Soros György és fia, Alexander Soros mellett olyan baloldali szereplők nevei szerepeltek rajta, mint Dobrev Klára, Bajnai Gordon vagy Korányi Dávid. Utóbbi az Action for Democracy vezetőjeként kulcsszerepet játszott abban a hálózatban, amely az Egyesült Államokból érkező pénzekkel próbálta befolyásolni a 2022-es magyarországi választásokat.

Az internetes archívumok tanúsága szerint Orbán Anita neve december végén még ott volt a listán, ráadásul közvetlenül Soros Györgyék neve fölött. Mire azonban hivatalosan is csatlakozott Magyar Péter csapatához, a név eltűnt – minden magyarázat nélkül.

Magyar Péter szakértője a külpolitikai irányultságú ECFR tanácsában olyan személyekkel került egy társaságba, mint Soros György, Alex Soros, Bajnai Gordon, Korányi Dávid, és Dobrev Klára. Sokat mondó, hogy a személyesen Soros által alapított szervezet szerepel az Európai Unió nyilvántartásában.

Jól jelzi a súlyukat, hogy 2023-ban több mint 10 millió eurónyi dollárból szervezhettek találkozókat, amelyből 2 milliót Soros György alapítványa állt.

A vezető mind ez idáig a Vodafone kommunikációs igazgatójaként dolgozott. Ráadásul a LinkedIn-oldala szerint egy cseh vegyipari vállalatban, a Draslovka-ban is igazgatósági tag.

„Orbán Anita tehát egy újabb ékes bizonyítéka annak, hogy Magyar Péter mögé végképp besorolt a globalista baloldal. Orbán Anita személyében egy újabb olyan szereplő került a Tisza környékére, aki több szervezetben is közös tagsággal bír a volt miniszterelnökkel – összegzett az Ellenpont.