Orbán Balázs: A választás megcáfolta a tiszások összes előzetes vádaskodását

Orbán Balázs a közösségi oldalán idézte fel, hogy a választásokat megelőző hetekben több ellenzéki megszólalás és elemzés is olyan forgatókönyveket vetített előre, amelyek szerint a kormány akár rendkívüli eszközökkel is beavatkozhat a választásokba. Ezek között – mint írta – szerepelt a voksolás elhalasztásának lehetősége, provokációk, sőt erőszakos események mesterséges előidézése is.

A Fidesz politikusa szerint a voksolás lebonyolítása megcáfolta azokat a korábbi tiszás állításokat, amelyek szerint a Fidesz-kormány rendkívüli eszközökkel beavatkozott volna a választási folyamatba. Orbán Balázs úgy véli, hogy a voksolás egyértelműen bizonyította a demokratikus működést.

Orbán Balázs szerint most az a nagy kérdés, hogy Magyar Péter egy olyan liberális autoriter kormányzást vezet-e majd be, ami elnyomja a népakaratot

A politikus szerint a választások lebonyolítása és eredménye azonban teljes mértékben cáfolta ezeket az állításokat. A fideszes „diktatúráról” és „autokráciáról” szóló narratívák a választás estéjén mind megbuktak, mivel a folyamat rendben zajlott, és a népakarat érvényesült.

Orbán Balázs bejegyzésében ugyanakkor kitért arra is, hogy egy sajtóhír szerint külföldi titkosszolgálati beavatkozás viszont történhetett, ami további vizsgálatot igényel.

A politikus hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor a választás után a demokratikus normáknak megfelelően járt el, és elfogadta a választók döntését. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy az általa képviselt „illiberális demokrácia” alapja a népakarat tisztelete.

Bejegyzése végén Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy a következő időszak legnagyobb kérdése az lesz, hogy a választói akaratot nem fogja-e majd elnyomni Magyar Péter kormányának autoriter liberalizmusa.