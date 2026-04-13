Orbán Balázs: A választók most nem a kormánypártoknak adtak felhatalmazást

Orbán Balázs a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a választás eredménye egyértelmű. A magyar emberek ezúttal nem a kormánypártoknak adtak lehetőséget a kormányzásra.

A Fidesz politikusa szerint a választási eredmény világos üzenetet hordoz. Orbán Balázs köszönetet mondott a támogatóknak, és jelezte, hogy a Fidesz–KDNP a jövőben is a haza szolgálatában marad.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az első szó a háláé, hiszen több mint kétmillió választó bizalmát kapták meg.

Köszönettel tartozunk annak a több mint kétmillió embernek, aki megtisztelte bizalmával a Fidesz-KDNP listáját és képviselőit. Az előttünk álló időszak feladata a sorok rendezése, közösségeink megerősítése. Nem fogjuk cserben hagyni a Fidesz szavazóit! Maradunk a Haza szolgálatában!”

- írta bejegyzésében Orbán Balázs.