Szivárványos, balliberális irányba viszi az oktatásügyet Magyar Péter kormánya

Orbán Balázs a közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte komoly oktatáspolitikai irányváltást jelez, hogy Magyar Péter az oktatási tárca élére Lannert Juditot javasolja.

Lannert Judit oktatási miniszteri kinevezése egy erőteljesen szivárványos, balliberális fordulatot jelent a magyar oktatáspolitikában. Orbán Balázs szerint a Fidesz harcolni fog az oktatásügy területén a hagyományos értékek megvédése érdekében Magyar Péter kormányával szemben.

A Magyar Péter által most oktatási miniszternek kinevezni javasolt Lannert Judit ugyanis azok közé a legelkötelezettebben szélsőségesen radikális, balliberális nézeteket valló oktatási szakértők közé tartozik, akik Ukrajna, a meleg- és genderlobbi, valamint a freeFSZE mozgalom ügyeinek a támogatói minden vonatkozásban.

A fideszes politikus a bejegyzésében visszautalt arra a korábbi gondolatára, amely szerint a Tisza Párthoz hasonló politikai formációk sajátossága, hogy a nyilvánosság és a kulturális szféra meghatározó területeit a progresszív baloldalnak engedik át. Szerinte ennek következtében mostantól majd a médiában, az oktatásban és a kulturális életben is felerősödnek ezek a balliberális hangok, amik hatására Magyarország ismét „mintakövető pályára” kerülhet, ahol a külföldi baloldali és liberális minták és értelmezési keretek határozzák meg majd a közélet egyes területeit.

Orbán Balázs szerint ez viszont elfogadhatatlan, ami ellen minden eszközzel harcolni fog a Fidesz.

Olyan világ jön, amikor mindennél nagyobb szükség lesz a hagyományos értékeink és a józan ész melletti kiállásra. Mi ezért fogunk küzdeni”

– írta bejegyzésében Orbán Balázs.