Orbán Balázs: A vereség nem végzetes, folytatjuk a munkát!

Köszönetet mondott a támogatóknak, és gratulált az ellenfélnek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a választás után. A politikus hangsúlyozta: a kormánypártok a jövőben is Magyarország szolgálatában maradnak.

Orbán Balázs a közösségi oldalán reagált a választás eredményére. Megköszönte mindazoknak a támogatást, akik a Fidesz–KDNP listájára és jelöltjeire szavaztak, egyben gratulált a Tisza Párt győzelméhez. Köszönetet mondott a támogatóknak, és gratulált az ellenfélnek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a választás után. A politikus hangsúlyozta: a kormánypártok a jövőben is Magyarország szolgálatában maradnak. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Orbán Balázs: Maradunk Hazánk szolgálatában! A politikus hangsúlyozta: Köszönjük mindenkinek, aki a Fidesz-KDNP listáját és képviselőjét támogatta! Gratulálunk a Tisza Pártnak a győzelemhez. Maradunk Hazánk szolgálatában. A győzelem sosem végleges, a vereség sosem végzetes. Hajrá, Magyarok!”

