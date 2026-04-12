95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Orbán Balázs

Orbán Balázs: A vereség nem végzetes, folytatjuk a munkát!

Köszönetet mondott a támogatóknak, és gratulált az ellenfélnek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a választás után. A politikus hangsúlyozta: a kormánypártok a jövőben is Magyarország szolgálatában maradnak.
Orbán Balázs a közösségi oldalán reagált a választás eredményére. Megköszönte mindazoknak a támogatást, akik a Fidesz–KDNP listájára és jelöltjeire szavaztak, egyben gratulált a Tisza Párt győzelméhez.

Isaszeg, 2026. március 19. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának isaszegi sajtótájékoztatóján 2026. március 19-én. MTI/Máthé Zoltán
Köszönetet mondott a támogatóknak, és gratulált az ellenfélnek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a választás után. A politikus hangsúlyozta: a kormánypártok a jövőben is Magyarország szolgálatában maradnak. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Orbán Balázs: Maradunk Hazánk szolgálatában!

A politikus hangsúlyozta:

Köszönjük mindenkinek, aki a Fidesz-KDNP listáját és képviselőjét támogatta! Gratulálunk a Tisza Pártnak a győzelemhez. Maradunk Hazánk szolgálatában. A győzelem sosem végleges, a vereség sosem végzetes. Hajrá, Magyarok!”

 

 

