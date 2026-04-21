Orbán Balázs helyzetértékelése – elmondta, hogy a Tisza milyen mintát követ

A választások után átfogó helyzetértékelést tett közzé Orbán Balázs, aki szerint a Tisza Párt felemelkedése nem tekinthető egyedi magyar jelenségnek. Úgy fogalmazott, a párt működése és politikai karaktere hasonló több nyugat-európai formációhoz, külön kiemelve Emmanuel Macron mozgalmát.

Orbán Balázs szerint eljött a számvetés ideje

Fotó: Vajda János/MTI

A bejegyzés szerint ezek a pártok centrista, alapvetően liberális irányt képviselnek, amelyek a baloldallal együttműködnek, miközben a jobboldal felé inkább kommunikációs gesztusokat tesznek. Orbán Balázs úgy látja, az európai politikai elit ezekre a formációkra támaszkodik az integráció mélyítésében és a közös stratégiai célok érvényesítésében.

A politikai gondolkodás kapcsán felidézte Helmut Schmidt ismert mondását is, amely szerinte ezeknél a pártoknál azt jelenti, hogy a vízió helyett a menedzsmentszemlélet kerül előtérbe. Értelmezése szerint a politika ilyenkor inkább „ügyintézéssé” válik, nem pedig irányt szabó vezetői tevékenységgé.

A magyar helyzetről szólva Orbán Balázs azt írta, a Tisza Párt a gazdasági nehézségek miatt kialakult protesthangulatban tudott megerősödni, miközben az elmúlt évek hibáinak bemutatása és a terepmunka is hozzájárult a sikeréhez. Szerinte a párt széles politikai spektrumot egyesített a baloldaltól a liberális centrumig.