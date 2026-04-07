Orbán Balázs: J. D. Vance látogatása akkor történik, amikor Európa biztonsági- és identitásválságban van

Újabb mérföldkő az amerikai–magyar aranykorban, ma Magyarországra érkezik J. D. Vance – írta Orbán Balázs, kiemelve, hogy ő az első hivatalban lévő amerikai alelnök, aki a rendszerváltás óta hivatalos kétoldalú úton jár hazánkban, és egyben a legmagasabb szintű amerikai látogató George W. Bush 2006-os budapesti útja óta.

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott: J. D. Vance látogatása egy olyan időszakban történik, amikor Európa jövőjéről, biztonságáról és identitásáról zajlik a vita, és ebben a vitában az amerikai alelnök szavai különös súlyt kapnak.

Vance álláspontja több ponton is találkozik azokkal az elvekkel, amelyeket Magyarország a nyugati világ jövőjéről szóló vitában következetesen képvisel”

– mondta, majd felidézte az alelnök néhány korábbi kijelentését is.

Vance korábban úgy fogalmazott, Brüsszel végzetes tévútra terelte Európát. „Európa legnagyobb fenyegetése nem Oroszország vagy Kína — hanem belülről fakad. […] Nincs biztonság, ha a társadalom belülről omlik össze. […] Európa a civilizációs öngyilkosság kockázatával néz szembe. […] Egyetlen külső ellenség sem tudja elpusztítani Európát, ha Európa nem adja fel önmagát” – vélekedett az amerikai alelnök, aki élesen bírálta a brüsszeli elnyomó hatalom működését is, amely a liberális politikákat fontosabbnak tartja, mint az európai emberek érdekeit:

„A demokrácia azon a szent alapelven nyugszik, hogy az emberek hangja számít. […] Nem lehet megőrizni a demokráciát a saját nép akaratának elnyomásával. […] Ha félnek a saját választóiktól, Amerika sem tud segíteni” – mondta korábban J. D. Vance.

Egy másik alkalommal pedig felhívta a figyelmet a konzervatív hangokat célzó brüsszeli cenzúrára is, melyet napjainkban, különösen a közösségimédia-térben, a magyar nemzeti erők is elszenvednek: „A probléma nem az, hogy az emberek rossz dolgokat mondanak — hanem az, hogy a kormányok félnek meghallani őket. […] A cenzúra nem erő. Hanem gyengeség.”

A Trump-adminisztráció második embere a migráció kapcsán is hazánk véleményét osztja: „Az asszimiláció nélküli tömeges migráció nem együttérzés — hanem káosz. […] Egy nemzet sem maradhat fenn, ha nem védi meg a saját határait.”