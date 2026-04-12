Orbán Balázs: Jövőt választunk!

Ma sorsdöntő választás van. Nemcsak kormányt, hanem jövőt választunk – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs is részvételre bíztat, a már így is rekord magas részvétellel megrendezett választáson.
Ellenfeleink erőszakkal, külföldi kémekkel és zsarolással akarják kiárusítani Magyarországot és a magyar emberek érdekeit! Ne engedjük!”
– figyelmeztet a politikai igazgató, majd hozzátette, az ukránbarát Tisza háborút, drágább energiát, adóemelést és megszorításokat akar.
Ennek megállítására egyedül a Fidesz képes, csak a jelenlegi kormány képes nemet mondani Brüsszelnek és Kijevnek.
Védjük meg Magyarországot, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség!”
– szólít fel Orbán Balázs.
