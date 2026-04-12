Hihetetlen számok érkeztek – mutatjuk a legújabb részvételi adatokat!

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026

Orbán Balázs: Jövőt választunk!

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ma sorsdöntő választás van. Nemcsak kormányt, hanem jövőt választunk – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Választás 2026Fidesz-KDNPOrbán ViktorkampányOrbán Balázs

Orbán Balázs is részvételre bíztat, a már így is rekord magas részvétellel megrendezett választáson.

Orbán Balázs kampányfőnök – Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Ellenfeleink erőszakkal, külföldi kémekkel és zsarolással akarják kiárusítani Magyarországot és a magyar emberek érdekeit! Ne engedjük!”

– figyelmeztet a politikai igazgató, majd hozzátette, az ukránbarát Tisza háborút, drágább energiát, adóemelést és megszorításokat akar.

Ennek megállítására egyedül a Fidesz képes, csak a jelenlegi kormány képes nemet mondani Brüsszelnek és Kijevnek. 

Védjük meg Magyarországot, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség!”

 – szólít fel Orbán Balázs.

 

