Orbán Balázs kimondta: a Citadella már a magyar szabadság bástyája

A Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs kiemelte, a Citadella egykor a város egyik leginkább elutasított épülete volt, ma viszont már „a magyar szabadság bástyájaként” tekinthetünk rá. Úgy fogalmazott: ez jól mutatja, hogy a magyarok válasza a történelem kihívásaira nemes és építő jellegű.

Húsvétvasárnap délután megnyílik a felújított Citadella a nagyközönség számára

A helyszín szimbolikája is kiemelkedő: a magaslatról nemcsak Budapest panorámája tárul elénk, hanem tágabb értelemben a Kárpát-medence múltjára és jövőjére is rálátást nyerhetünk. A jövő azonban – mint mondta – komoly kihívásokat tartogat.

Orbán Balázs szerint Európát egyszerre több irányból fenyegetik válságok. Keleten az orosz–ukrán háború, délen a közel-keleti konfliktusok, nyugaton pedig Brüsszel politikai problémái jelentenek veszélyt. Úgy véli, ezek együttesen energia- és pénzügyi válságot idézhetnek elő a kontinensen.

Kiemelte:

az energiaellátás kulcskérdés, hiszen enélkül a gazdaság működése is veszélybe kerül. Élesen bírálta az ukrán lépéseket a Barátság kőolajvezeték kapcsán, valamint hibának nevezte az orosz energiáról való leválást célzó brüsszeli politikát.

A politikus szerint Magyarország számára egyértelmű az irány: ki kell maradni a háborúból, és el kell kerülni azokat a döntéseket, amelyek veszélyeztetik az ország stabilitását. Hangsúlyozta, hogy a béke és a biztonság megőrzése érdekében szélesebb összefogásra van szükség, mint korábban.

Meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát"

– fogalmazott, hozzátéve: ehhez stabil politikai háttér szükséges.