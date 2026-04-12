Orbán Balázs: Ők mind ott lesznek! Legyetek ott ti is!

A miniszterelnök politikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiszások mind elmennek szavazni. Orbán Balázs szerint ezért nekünk is ott kell lennünk.
Orbán Balázs rámutatott, hogy azok, akik mindenkit fenyegettek és birkáztak valamennyien ott lesznek a szavazófülkékben.
Ők mind ott lesznek!”
– figyelmeztetett a politikai igazgató. Azokra gondolt, akik folyamatosan „jó vergődést” kívántak, fizikai erőszakkal, és állások elvesztésével fenyegettek, valamint támogatják Ukrajnát és Brüsszelt, hogy kirabolják Magyarországot.
Szerintük
inkább Zelenszkij alakítson kormányt, mint Orbán Viktor.”
Ezért kell mindenkinek elmenni, mivel ők mind ott lesznek.
