A számok is mutatják: a Tisza kockázat, a Fidesz a biztos választás

Orbán Balázs világos üzenetet fogalmazott meg a közösségi oldalán: Magyar Péter és a Tisza Párt a kockázat, Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás. Állításait a Századvég legfrissebb kutatásával is alátámasztotta.

Orbán Balázs szerint a kutatás egyértelmű eredményeket hozott: az emberek nem bíznak Magyar Péterben (Forrás: szazadveg.hu)

A választók többsége kockázatot lát

A kutatás szerint a megkérdezettek 62 százaléka úgy véli, hogy egy esetleges kormányváltás esetén Brüsszel elvárásainak megfelelően kivezetnék az orosz energiát, ami áremelkedéshez vezethetne. Emellett 57 százalék tart attól, hogy nőne a háborúba sodródás esélye, míg 56 százalék a béke, a biztonság és az energiastabilitás megőrzését tekinti a választás legfontosabb tétjének.

A felmérés arra is rámutat, hogy a válaszadók 51 százaléka túlzottan Brüsszel- és ukránbarátnak tartja Magyar Pétert. Orbán Balázs szerint mindez azt jelzi, hogy a többség nem javulást, hanem gazdasági és biztonsági kockázatokat lát a Tisza Párt esetleges kormányzása esetén.