Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Orbán Balázs

Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán

12 órája
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök politikai igazgatója is kénytelen volt megtörni húsvétvasárnap csendjét; délelőtt érkezett a hír, miszerint pusztító mennyiségű robbanószert találtak a Török Áramlat gázvezeték közelében a magyar-szerb határnál. Orbán Balázs úgy fogalmazott: Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket meg kell védeni!
Orbán Balázs: Ez a valóság!

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon – ismertette a tényeket Orbán Balázs, majd kijelentette:

Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket meg kell védeni!

 

