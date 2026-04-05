Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán

A miniszterelnök politikai igazgatója is kénytelen volt megtörni húsvétvasárnap csendjét; délelőtt érkezett a hír, miszerint pusztító mennyiségű robbanószert találtak a Török Áramlat gázvezeték közelében a magyar-szerb határnál. Orbán Balázs úgy fogalmazott: Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket meg kell védeni!

Vágólapra másolva!

Orbán Balázs: Ez a valóság! Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon – ismertette a tényeket Orbán Balázs, majd kijelentette: Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket meg kell védeni!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!