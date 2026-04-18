Orbán Balázs elmondta, mik voltak a vereség okai – itt a lista

Orbán Balázs a Mandiner vendégeként átfogó elemzést adott a vasárnap esti történelmi vereséggel kapcsolatban. Szerinte több tényező együtt okozta a kudarcot, és ezekkel szembe kell nézni, nem megmagyarázni.
A kormányoldal narratívája – miszerint „lehetne rosszabb is” – egyszerűen kevésnek bizonyult egy pesszimista társadalmi hangulatban. Eközben az ellenfél egy sokkal egyszerűbb és erősebb ígéretet adott: hogy minden jobb lesz.
A politikus külön kiemelte a külföldi befolyás alábecslését, a közösségi média torzító szerepét, valamint azt, hogy a saját mérések egy szűk, de végül nem létező győzelmi pályát jeleztek. Röviden: rosszul olvasták a valóságot. A politikus Facebook-bejegyzésében egyszerre jelent meg a hála, az önkritika és a figyelmeztetés.
Soha ennyi ember ennyi munkát nem rakott még választási kampányba”
– fogalmazott, hozzátéve: az eredmény ellenére a kiállás érték volt.
Vereség okai és körülményei 10+1 pontban
- A politikus első gondolatként a hálát fogalmazta meg mindazok felé, akik a kampányban dolgoztak és kiemelte, hogy a haza melletti kiállás függetlenül attól fontos, hogy ki van éppen kormányon.
- Orbán Balázs nem tagadta, hogy számot kell vetni a vereség okaival: ezeknek egyike nem más, mint hogy a 2022 óta tartó energiaválság és háborús fenyegetettség közepette az ellenfél ígéretei, miszerint minden jobb lesz, szimpatikusabbnak tűntek a választók számára a Fidesz narratívájánál, hogy válasszák a biztosat. A másik ok nem más, minthogy alábecsülték a külföldi nyomásgyakorlást: a brüsszeli zsarolást, az ukrán olajblokádot és a titkosszolgálati tevékenységeket. A politikus nem tagadta a közösségi médiának a befolyásoló hatásait és azt, hogy a pálya egyértelműen nem a Fidesz-KDNP felé lejtett. Végül pedig a jobboldali kutatási eredmények fals mivoltát is el kell fogadni.
- A Fidesz eredménye nem szokatlan, korábban is volt hasonló (2002, 2006, 2014). Azonban ami korábban elég volt a kétharmadhoz, az most csak a vereséghez volt elég.
- Vannak stabil, széles körben elfogadott intézkedések (családtámogatás, rezsicsökkentés, otthonteremtés), ezeket védeni kell, mert még a Tisza Párt szavazói közül is sokan támogatják.
A Tisza kétharmada teljes felhatalmazás, de ha túllépnek a jogállami kereteken, a Fidesz ellenzékként megvédi mindazokat, akiket igaztalanul hurcolnak meg.
- Teljes megújulás kell a nemzeti oldalon: új szerep, új működés, de a szuverenista alap megmarad.
- A Fidesznek kormányzó pártból mozgalommá kell átalakulnia, szélesebb társadalmi bázissal és politikán kívüli szereplőkkel.
- A nyugati politikában kialakult egy anti-establishment hangulat. Ennek megfelelően a konzervatív, visszafogott, az emberek problémái felé megértést tanúsító viselkedés elvárt mindenki felé a mi közösségünkön belül. A luxizás nem fér bele.
A politikus szerint egyensúlyra kell törekedni minden hatalmi blokk között, mert az egyoldalúság szuverenitásvesztéshez vezet. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Brüsszel és Kijev továbbra is súlyos elvárásokat támaszt az új magyar kormány felé.
- A gazdaság alapjai stabilak, de kockázat van: egy új rendszer könnyen életszínvonal-csökkenést vagy eladósodást hozhat
- Az MCC-t stratégiai intézményként kezelik: nemzetközi szinten is erős, és a jövőben is kulcsszerepet szánnak neki.