Orbán Balázs elmondta, mik voltak a vereség okai – itt a lista

Orbán Balázs a Mandiner vendégeként átfogó elemzést adott a vasárnap esti történelmi vereséggel kapcsolatban. Szerinte több tényező együtt okozta a kudarcot, és ezekkel szembe kell nézni, nem megmagyarázni.

A kormányoldal narratívája – miszerint „lehetne rosszabb is” – egyszerűen kevésnek bizonyult egy pesszimista társadalmi hangulatban. Eközben az ellenfél egy sokkal egyszerűbb és erősebb ígéretet adott: hogy minden jobb lesz.

A politikus külön kiemelte a külföldi befolyás alábecslését, a közösségi média torzító szerepét, valamint azt, hogy a saját mérések egy szűk, de végül nem létező győzelmi pályát jeleztek. Röviden: rosszul olvasták a valóságot. A politikus Facebook-bejegyzésében egyszerre jelent meg a hála, az önkritika és a figyelmeztetés.

Soha ennyi ember ennyi munkát nem rakott még választási kampányba”

– fogalmazott, hozzátéve: az eredmény ellenére a kiállás érték volt.

Vereség okai és körülményei 10+1 pontban

A politikus első gondolatként a hálát fogalmazta meg mindazok felé, akik a kampányban dolgoztak és kiemelte, hogy a haza melletti kiállás függetlenül attól fontos, hogy ki van éppen kormányon.

Orbán Balázs nem tagadta, hogy számot kell vetni a vereség okaival: ezeknek egyike nem más, mint hogy a 2022 óta tartó energiaválság és háborús fenyegetettség közepette az ellenfél ígéretei, miszerint minden jobb lesz, szimpatikusabbnak tűntek a választók számára a Fidesz narratívájánál, hogy válasszák a biztosat. A másik ok nem más, minthogy alábecsülték a külföldi nyomásgyakorlást: a brüsszeli zsarolást, az ukrán olajblokádot és a titkosszolgálati tevékenységeket. A politikus nem tagadta a közösségi médiának a befolyásoló hatásait és azt, hogy a pálya egyértelműen nem a Fidesz-KDNP felé lejtett. Végül pedig a jobboldali kutatási eredmények fals mivoltát is el kell fogadni.

A Fidesz eredménye nem szokatlan, korábban is volt hasonló (2002, 2006, 2014). Azonban ami korábban elég volt a kétharmadhoz, az most csak a vereséghez volt elég.

Vannak stabil, széles körben elfogadott intézkedések (családtámogatás, rezsicsökkentés, otthonteremtés), ezeket védeni kell, mert még a Tisza Párt szavazói közül is sokan támogatják.