Orbán Balázs: Vasárnap arról döntünk, hogy Zelenszkij vagy Orbán Viktor alakítson-e kormányt

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint egy ukránbarát kormány belerángatná Magyarországot a háborúba és kizsebelné a magyarokat. Orbán Balázs a miniszterelnök székesfehérvári nagygyűlése apropóján osztotta meg gondolatait.
Orbán Viktor pénteken Székesfehérváron folytatta kampánykörútját, melyről Orbán Balázs is közölt képeket közösségi oldalán.
Most vasárnap arról kell döntenünk, hogy Zelenszkij vagy Orbán Viktor alakítson kormányt”
– hívta fel a figyelmet a politikai igazgató.
Az ukránbarát Tisza-kormány belerángatná az országot a szomszédunkban zajló háborúba, és elvenné a magyarok pénzét, hogy Ukrajnának adhassa.
