Orbán Viktor megköszönte a támogatást J. D. Vance amerikai alelnöknek

Hatalmas siker volt a Magyar-Amerikai Barátság Napjának budapesti nagygyűlése. Az amerikai alelnök következetesen kiállt a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, bírálta Brüsszel magyarellenes intézkedéseit és rendkívül elismerően szólt Orbán Viktor politikusként elért sikereiről.
Az Magyar-Amerikai Barátság Napjának budapesti nagygyűlése után Orbán Viktor a közösségi oldalán közzé tett bejegyzésében a köszönetét fejezte ki a J. D. Vance alelnök látogatása és Donald Trump amerikai elnök élő telefonos bejelentkezése által az áprilisi választások megnyeréséhez biztosított amerikai támogatásért.
Orbán Viktor szerint a magyar–amerikai barátság ismét a régi fényében tündököl
Együtt erő vagyunk!
Köszönjük a támogatást!”
– írta bejegyzéséhez Orbán Viktor.
