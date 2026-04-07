Orbán Viktor megköszönte a támogatást J. D. Vance amerikai alelnöknek

Az Magyar-Amerikai Barátság Napjának budapesti nagygyűlése után Orbán Viktor a közösségi oldalán közzé tett bejegyzésében a köszönetét fejezte ki a J. D. Vance alelnök látogatása és Donald Trump amerikai elnök élő telefonos bejelentkezése által az áprilisi választások megnyeréséhez biztosított amerikai támogatásért.

Orbán Viktor miniszterelnök és J.D. Vance amerikai alelnök a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én

Orbán Viktor szerint a magyar–amerikai barátság ismét a régi fényében tündököl

Együtt erő vagyunk! Köszönjük a támogatást!”

– írta bejegyzéséhez Orbán Viktor.