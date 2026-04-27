Megszólalt a kormány Orbán Viktor amerikai útjával kapcsolatban

Közleményben reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) arra a sajtóhírre, miszerint meg nem nevezett források elmondták, hogy Bécsből magánrepülőgépekkel viszik külföldre a vagyonukat az Orbán Viktor kormányzása alatt meggazdagodott szereplők.
Újabb fake news a Guardian-től. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre. Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét. Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan
– közölték az MTI-hez eljuttatott közleményükben.
A The Guardian azt állítja, mások „rohanvást igyekeznek vagyonukat külföldön befektetni”, az Orbán-kormány egyes volt magas beosztású tagjai pedig amerikai vízum megszerzésének lehetőségét tanulmányozzák, abban a reményben, hogy a Donald Trump amerikai elnök nevével fémjelzett MAGA-mozgalomhoz kötődő intézményekben találhatnak munkát.