Vihar előtti csend? Ettől félhet most minden autós Magyarországon

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Orbán Viktor: Az amerikai alelnök látogatása megcáfol minden ostoba gyanúsítgatást

53 perce
Olvasási idő: 6 perc
„Az amerikai alelnök látogatása egyben megcáfol minden ostoba gyanúsítgatást, amely oroszbarátsággal akar összehozni bennünket. Nem az oroszok, hanem az amerikaiak alelnöke járt Magyarországon” – fogalmazott Sopronban Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, a kampány az utolsó szakaszába ért. Részletesen beszélt arról is: nehéz hónapok jöhetnek az energiaválság miatt.
„Az amerikai alelnök látogatása egyben megcáfol minden ostoba gyanúsítgatást, amely oroszbarátsággal akar összehozni bennünket. Nem az oroszok, hanem az amerikaiak alelnöke járt Magyarországon” – fogalmazott szerda este Sopronban Orbán Viktor.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának soproni állomásán, 2026. április 08-án
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta: a kampány az utolsó szakaszába ért, „az utolsó száz méteren” járnak, ezért mindenkit mozgósításra kért. Szerinte a jobboldal mára hangos többséggé vált, de a sikerhez nemzeti egységre van szükség, ezért arra buzdított, hogy mindenki hozzon magával még egy szavazót.

 

A választás tétje Orbán Viktor szerint

Orbán Viktor külön kitért arra, hogy a választás tétje szerinte az, ukránbarát vagy magyar kormány alakul-e. Úgy fogalmazott, Magyarország segített Ukrajnának a háború elején, de nem hajlandó „odaadni a gyerekeket, a pénzt és a fegyvereket”. Jelezte, az unióban blokkolni fog minden olyan döntést, amely Ukrajnát támogatja, egészen addig, amíg az olajblokádot fel nem oldják.

Kiemelte, a blokádot sikerült kivédeni, Magyarországon alacsonyabbak az energiaárak, mint több környező országban. 

Hangsúlyozta, a következő évek kulcsszava a „kimaradás”, vagyis hogy az ország kívül maradjon a háborús konfliktusokon. A miniszterelnök gazdasági célokat is megfogalmazott: a következő ciklus végére egymillió forintos átlagjövedelmet és közel ötmillió dolgozót ígért, valamint a családtámogatások fenntartását és bővítését. 

 

Nehéz hónapok következnek

A miniszterelnök tegnap a Bikknek is adott interjút, ahol kfejtette nehéz hónapok következnek: az energiaválság szerinte elkerülhetetlen, részben a közel-keleti konfliktusok miatt, amelyek a globális gázellátást is érintik. Úgy fogalmazott, nemcsak energiaválság, hanem annak gazdasági következményei is várhatók, ezért tartják fenn a védett árakat, mert azok kivezetése súlyos terheket jelentene a családoknak. Hozzátette, 

a terheket a gazdasági szereplők között kell megosztani.

A közvélemény-kutatásokról szólva azt mondta, nehéz pontos képet kapni, de a saját méréseik szerint vezetnek, ezért előnymegtartó kampányt folytatnak. Felidézte a 2006-os választásokat is, amikor szerinte nem tudták elég jól elmagyarázni a gazdasági helyzetet, amit később az események igazoltak.

Orbán Viktor úgy látja, az elmúlt négy év „igazságtalan” volt, de ennek ellenére jelentős eredményeket értek el, például az anyák adómentességében és a családi adókedvezmény növelésében. Kiemelte: 

a következő időszak nemzeti összefogást, higgadtságot és tapasztalatot igényel.

A kormányfő beszélt a felelősségről is: szerinte a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, a hibákat fel kell tárni, és minden esetnek következményekkel kell járnia. Úgy fogalmazott, a pletykákkal nem foglalkozik, a tények számítanak.

Az interjú végén kijelentette: a választás eredményét el kell fogadni, de arra készül, hogy győznek. 

 

