Orbán Viktor: Az amerikai alelnök látogatása megcáfol minden ostoba gyanúsítgatást

„Az amerikai alelnök látogatása egyben megcáfol minden ostoba gyanúsítgatást, amely oroszbarátsággal akar összehozni bennünket. Nem az oroszok, hanem az amerikaiak alelnöke járt Magyarországon” – fogalmazott szerda este Sopronban Orbán Viktor.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának soproni állomásán, 2026. április 08-án

A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta: a kampány az utolsó szakaszába ért, „az utolsó száz méteren” járnak, ezért mindenkit mozgósításra kért. Szerinte a jobboldal mára hangos többséggé vált, de a sikerhez nemzeti egységre van szükség, ezért arra buzdított, hogy mindenki hozzon magával még egy szavazót.

A választás tétje Orbán Viktor szerint

Orbán Viktor külön kitért arra, hogy a választás tétje szerinte az, ukránbarát vagy magyar kormány alakul-e. Úgy fogalmazott, Magyarország segített Ukrajnának a háború elején, de nem hajlandó „odaadni a gyerekeket, a pénzt és a fegyvereket”. Jelezte, az unióban blokkolni fog minden olyan döntést, amely Ukrajnát támogatja, egészen addig, amíg az olajblokádot fel nem oldják.

Kiemelte, a blokádot sikerült kivédeni, Magyarországon alacsonyabbak az energiaárak, mint több környező országban.

Hangsúlyozta, a következő évek kulcsszava a „kimaradás”, vagyis hogy az ország kívül maradjon a háborús konfliktusokon. A miniszterelnök gazdasági célokat is megfogalmazott: a következő ciklus végére egymillió forintos átlagjövedelmet és közel ötmillió dolgozót ígért, valamint a családtámogatások fenntartását és bővítését.

Nehéz hónapok következnek

A miniszterelnök tegnap a Bikknek is adott interjút, ahol kfejtette nehéz hónapok következnek: az energiaválság szerinte elkerülhetetlen, részben a közel-keleti konfliktusok miatt, amelyek a globális gázellátást is érintik. Úgy fogalmazott, nemcsak energiaválság, hanem annak gazdasági következményei is várhatók, ezért tartják fenn a védett árakat, mert azok kivezetése súlyos terheket jelentene a családoknak. Hozzátette,

a terheket a gazdasági szereplők között kell megosztani.

A közvélemény-kutatásokról szólva azt mondta, nehéz pontos képet kapni, de a saját méréseik szerint vezetnek, ezért előnymegtartó kampányt folytatnak. Felidézte a 2006-os választásokat is, amikor szerinte nem tudták elég jól elmagyarázni a gazdasági helyzetet, amit később az események igazoltak.