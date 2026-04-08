Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12.
Orbán Viktor: Az energiaválság elkerülhetetlen, de mi kitartunk a védett ár mellett

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Orbán Viktor szerint az európai energiaválság már most érezteti hatását, és a tét az, hogy Magyarország megtartja-e a védett üzemanyagárakat. A kormányfő úgy fogalmazott: ha Brüsszel elképzelései érvényesülnek, akár 1000 forintos benzinár is jöhet.
„Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak” – mondta Orbán Viktor egy közösségi médiában közzétett videóban. A miniszterelnök szerint az elmúlt napok árváltozásai is azt mutatják, hogy az energiahelyzet egyre súlyosabb, és az energiaválság Európában „minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen”.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarországon jelenleg védett üzemanyagárakkal próbálják mérsékelni a drágulás hatásait. Mint mondta, ez a rendszer a családokat, a vállalkozásokat és a gazdákat is segíti.

Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság ismét a védett árak kivezetését szorgalmazza. Úgy fogalmazott: „a brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is”.

A miniszterelnök szerint ha Magyarország engedne ennek a nyomásnak, az azonnali áremelkedést hozna. 

A benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne

– mondta.

A kormányfő a közelgő választással is összekapcsolta a kérdést. Azt mondta: „vasárnap erről is döntünk”, és úgy fogalmazott, hogy aki Brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az szerinte a magasabb üzemanyagárakat támogatja.

Orbán Viktor kijelentette: 

a kormány kitart a jelenlegi árpolitika mellett, és célja az energiaellátás biztosítása. Hozzátette, hogy „letörjük az ukrán olajblokádot és biztosítjuk a családok és a gazdaság működéséhez szükséges energiát”.

A miniszterelnök a videó végén úgy fogalmazott: a Fidesz jelenti a biztos választást az energiabiztonság és az alacsonyabb árak fenntartása szempontjából.

