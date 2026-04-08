Orbán Viktor: Az energiaválság elkerülhetetlen, de mi kitartunk a védett ár mellett

„Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak” – mondta Orbán Viktor egy közösségi médiában közzétett videóban. A miniszterelnök szerint az elmúlt napok árváltozásai is azt mutatják, hogy az energiahelyzet egyre súlyosabb, és az energiaválság Európában „minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen”.

Talán még sosem volt ennyire nagy tétje egy választásnak

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarországon jelenleg védett üzemanyagárakkal próbálják mérsékelni a drágulás hatásait. Mint mondta, ez a rendszer a családokat, a vállalkozásokat és a gazdákat is segíti.

Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság ismét a védett árak kivezetését szorgalmazza. Úgy fogalmazott: „a brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is”.

A miniszterelnök szerint ha Magyarország engedne ennek a nyomásnak, az azonnali áremelkedést hozna.

A benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne

– mondta.