Orbán Viktor: Az energiaválság elkerülhetetlen, de mi kitartunk a védett ár mellett

„Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak” – mondta Orbán Viktor egy közösségi médiában közzétett videóban. A miniszterelnök szerint az elmúlt napok árváltozásai is azt mutatják, hogy az energiahelyzet egyre súlyosabb, és az energiaválság Európában „minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen”.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarországon jelenleg védett üzemanyagárakkal próbálják mérsékelni a drágulás hatásait. Mint mondta, ez a rendszer a családokat, a vállalkozásokat és a gazdákat is segíti.
Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság ismét a védett árak kivezetését szorgalmazza. Úgy fogalmazott: „a brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is”.
A miniszterelnök szerint ha Magyarország engedne ennek a nyomásnak, az azonnali áremelkedést hozna.
A benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne
– mondta.
A kormányfő a közelgő választással is összekapcsolta a kérdést. Azt mondta: „vasárnap erről is döntünk”, és úgy fogalmazott, hogy aki Brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az szerinte a magasabb üzemanyagárakat támogatja.
Orbán Viktor kijelentette:
a kormány kitart a jelenlegi árpolitika mellett, és célja az energiaellátás biztosítása. Hozzátette, hogy „letörjük az ukrán olajblokádot és biztosítjuk a családok és a gazdaság működéséhez szükséges energiát”.
A miniszterelnök a videó végén úgy fogalmazott: a Fidesz jelenti a biztos választást az energiabiztonság és az alacsonyabb árak fenntartása szempontjából.