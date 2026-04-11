Orbán Viktor a piaci forgatagban a munkából is kivette a részét

A Fidesz–KDNP „Egymillió kézfogás napja” elnevezésű akció keretében a párt aktivistái, jelöltjei és támogatói szombaton személyesen keresik fel a választókat, kezet fognak velük, és felhívják a figyelmet arra, hogy április 12-én, vasárnap országgyűlési választás lesz. Az üzenet egyszerű: Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, a biztos választás pedig a Fidesz.

Orbán Viktor maga is részt vett a piaci főzésben, majd Balassagyarmaton a Vármegyeházánál találkozott a helyi lakosokkal. Kézfogásokkal, rövid beszélgetésekkel és személyes üzenetekkel erősítette a támogatást a választás előtti utolsó órákban. A helyszínről érkező posztok szerint a kampányhajrában a hangsúly egyértelműen a közvetlen, személyes kapcsolatteremtésen van.

Ezt jól kifőztük. Zúzunk tovább!

– fűzte a videóhoz.