A miniszterelnök Balassagyarmaton: Begyűjtünk pár kézfogást

A miniszterelnök szombaton reggel videóüzenetben jelentette be a Fidesz–KDNP új kampánykezdeményezését: az egész országra kiterjedő „Egymillió kézfogás napját”. A cél, hogy szombaton a párt aktivistái, jelöltjei és támogatói minél több választóval találkozzanak személyesen, kezet fogjanak velük, és elmondják nekik: április 12-én, vasárnap országgyűlési választás lesz, és Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége – a biztos választás pedig a Fidesz.

Orbán Viktor a balassagyarmati állomáson is aktívan részt vett az akcióban. A helyi piacon és a Vármegyeházánál találkozott a helyi választókkal, kézfogásokkal, rövid beszélgetésekkel és személyes üzenetekkel erősítve a támogatást a választás előtti utolsó órákban. A helyszínről érkezett rövid poszt pontosan ezt az üzenetet közvetítette: a kampányhajrában a hangsúly a közvetlen, személyes kapcsolatteremtésen van.

