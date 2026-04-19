Orbán Viktor

Orbán Viktor bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről, üzent az ukránoknak is

Ukrajna akár már hétfőn helyre tudná állítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását – adta hírül közösségi oldalán. Orbán Viktor leszögezte, ha van olaj, van pénz.
Orbán ViktorBarátság kőolajvezetékUkrajna

„Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását” – adta hírül közösségi oldalán Orbán Viktor. 

Orbán Viktor bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről, üzent az ukránoknak is (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)
Orbán Viktor bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről, üzent az ukránoknak is (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

A leköszönő miniszterelnök leszögezte, Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. 

Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget

– mutatott rá.

Kulcsfontosságú vezeték Európa számára

Mint ismeretes, a Barátság kőolajvezeték északi ága Belarusszián és Lengyelországon keresztül Németország felé halad, míg a déli szakasz Ukrajnán át Szlovákiát, Csehországot és Magyarországot látja el kőolajjal. Emiatt a vezeték működése továbbra is meghatározó a közép-európai energiaellátás szempontjából.

 

 

