Menczer Tamás: Erre csak Orbán Viktor képes

Fontos J.D. Vance amerikai alelnök látogatásával kapcsolatban. Erre csak Orbán Viktor képes – írta Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója kedden Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogy a magyar energiabiztonság megőrzéséhez, a rezsicsökkentés és a védett ár fenntartásához, megvédéséhez három feltételnek kellett és kell teljesülnie.

Orbán Viktor és J.D. Vance

Menczer Tamás a magyar energiabiztonság sikeres megőrzésének három alapelvét sorolta:

Orbán Viktornak meg kellett állapodnia Donald Trumppal arról, hogy amerikai szankciók a magyar energiabeszerzést nem sújtják.

Putyin orosz elnökkel meg kellett állapodni arról, hogy a Magyarország számára szükséges gáz és olaj rendelkezésre áll.

meg kellett állapodnia Orbán Viktornak Erdogan török elnökkel és mint látható Vucic szerb elnökkel is arról, hogy a szállítási útvonal rendben van, rendben lesz, védik a vezetéket.

Menczer Tamás: Ezért Orbán Viktor a biztos választás