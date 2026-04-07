Menczer Tamás: Erre csak Orbán Viktor képes

Fontos J.D. Vance amerikai alelnök látogatásával kapcsolatban. Erre csak Orbán Viktor képes – írta Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója kedden Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogy a magyar energiabiztonság megőrzéséhez, a rezsicsökkentés és a védett ár fenntartásához, megvédéséhez három feltételnek kellett és kell teljesülnie.
Menczer Tamás a magyar energiabiztonság sikeres megőrzésének három alapelvét sorolta:
- Orbán Viktornak meg kellett állapodnia Donald Trumppal arról, hogy amerikai szankciók a magyar energiabeszerzést nem sújtják.
- Putyin orosz elnökkel meg kellett állapodni arról, hogy a Magyarország számára szükséges gáz és olaj rendelkezésre áll.
- meg kellett állapodnia Orbán Viktornak Erdogan török elnökkel és mint látható Vucic szerb elnökkel is arról, hogy a szállítási útvonal rendben van, rendben lesz, védik a vezetéket.
Orbán Viktor minden feltételt teljesített, minden tárgyalást eredményesen lefolytatott és minderre csak Orbán Viktor képes. Ezért ő a biztos választás.”
