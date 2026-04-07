J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Menczer Tamás: Erre csak Orbán Viktor képes

A magyar energiabiztonság megőrzéséhez, a rezsicsökkentés és a védett ár fenntartásához, megvédéséhez három feltételnek kellett és kell teljesülnie. Orbán Viktor minden feltételt teljesített, minden tárgyalást eredményesen lefolytatott – közölte Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója kedden Facebook oldalán
Orbán Viktor és J.D. Vance
Menczer Tamás a magyar energiabiztonság sikeres megőrzésének három alapelvét sorolta:

  • Orbán Viktornak meg kellett állapodnia Donald Trumppal arról, hogy amerikai szankciók a magyar energiabeszerzést nem sújtják.
  • Putyin orosz elnökkel meg kellett állapodni arról, hogy a Magyarország számára szükséges gáz és olaj rendelkezésre áll.
  • meg kellett állapodnia Orbán Viktornak Erdogan török elnökkel és mint látható Vucic szerb elnökkel is arról, hogy a szállítási útvonal rendben van, rendben lesz, védik a vezetéket.

Orbán Viktor minden feltételt teljesített, minden tárgyalást eredményesen lefolytatott és minderre csak Orbán Viktor képes. Ezért ő a biztos választás.”

 

