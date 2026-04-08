Brüsszel nem a magyarokat védi, hanem Ukrajnával játszik össze

Bóka János közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor megszólalását az energiaválságról és az olajblokádról, amelyben a miniszterelnök élesen bírálta Brüsszelt.
Brüsszel összejátszik Ukrajnával az olajblokád kapcsán. Mi nem fogjuk hagyni, hogy megzsaroljanak!”
– fogalmazott, hozzátéve: a kormány megvédi Magyarország energiabiztonságát és a családok ellátását.
„Ez már öngyilkosság” – súlyos következményekre figyelmeztetett
Orbán Viktor szerint az Európai Unió jelenlegi irányvonala nemcsak hibás, hanem kifejezetten veszélyes is. Úgy véli, miközben a világ energiaellátása egyre bizonytalanabbá válik, Brüsszel újabb szankciókkal súlyosbítja a helyzetet, ami hosszabb távon az árak drasztikus emelkedéséhez és az európai készletek kimerüléséhez vezethet. A miniszterelnök felidézte az elmúlt időszak eseményeit is, szerinte több esetben is elnézően kezelték az Ukrajnához köthető akciókat.
Álláspontja szerint Magyarországot azért éri nyomás, mert következetesen bírálja ezt a politikát, és nem hajlandó beállni az „önsorsrontó” európai irány mögé.