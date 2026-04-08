Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Orbán Viktor

Brüsszel nem a magyarokat védi, hanem Ukrajnával játszik össze

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök szerint Brüsszel az olajblokád ügyében nem Magyarország érdekeit képviseli, hanem Ukrajnával működik együtt. Orbán Viktor úgy látja, a jelenlegi szankciós politika súlyos következményekkel járhat Európa energiaellátására nézve.
Bóka János közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor megszólalását az energiaválságról és az olajblokádról, amelyben a miniszterelnök élesen bírálta Brüsszelt. 

Orbán Viktor leszögezte: Magyarország nem fogja hagyni, hogy zsarolják (Fotó: Fischer Zoltán / MTI)

Brüsszel összejátszik Ukrajnával az olajblokád kapcsán. Mi nem fogjuk hagyni, hogy megzsaroljanak!” 

– fogalmazott, hozzátéve: a kormány megvédi Magyarország energiabiztonságát és a családok ellátását.

Orbán Viktor: Most lendültünk bele

„Ez már öngyilkosság” – súlyos következményekre figyelmeztetett

Orbán Viktor szerint az Európai Unió jelenlegi irányvonala nemcsak hibás, hanem kifejezetten veszélyes is. Úgy véli, miközben a világ energiaellátása egyre bizonytalanabbá válik, Brüsszel újabb szankciókkal súlyosbítja a helyzetet, ami hosszabb távon az árak drasztikus emelkedéséhez és az európai készletek kimerüléséhez vezethet. A miniszterelnök felidézte az elmúlt időszak eseményeit is, szerinte több esetben is elnézően kezelték az Ukrajnához köthető akciókat.

 Álláspontja szerint Magyarországot azért éri nyomás, mert következetesen bírálja ezt a politikát, és nem hajlandó beállni az „önsorsrontó” európai irány mögé.

