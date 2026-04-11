Fidesz-kampányzáró a Budai Várban: Orbán Viktor a célegyenesben mozgósít

Orbán Viktor részvételével este 19 órakor kezdődik a Fidesz–KDNP kampányzáró eseménye a Budai Vár szívében, a Szentháromság téren. A rendezvény a választási kampány hajrájának az egyik legfontosabb, záró állomása lesz, amelynek középpontjában a választók megszólítása és a részvételre való ösztönzés áll.

A választás előtti utolsó estén nagyszabású kampányzáró rendezvényt tart a Fidesz–KDNP Budapesten, a Szentháromság téren este 19 órai kezdettel. A Várban tartott esemény célja a szavazás előtti utolsó mozgósítás, valamint a kampány közös lezárása a szavazás előestéjén. Orbán Viktor beszédéről az Origo folyamatosan frissülő cikkben számol majd be. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI


A Budai Várban ér majd hivatalosan véget Orbán Viktor „Egymillió kézfogás” akciója

A program csúcspontjaként beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, aki várhatóan értékeli a kampány elmúlt heteit, és egyben kijelöli az utolsó órák legfontosabb feladatait is. A rendezvényen több kormányzati szereplő is részt vesz, köztük Szijjártó Péter és Lázár János, ami jelzi az esemény kiemelt politikai súlyát.

A kampányzáró célja egyértelmű: a választás előtti utolsó estén még egyszer megszólítani a támogatókat, és hangsúlyozni a részvétel fontosságát. A Fidesz-gyűlések egyik kultikus helyszínére, a Budai Várba megszervezett rendezvény egyfajta erődemonstráció is lesz, amely során a Fidesz-KDNP a választások előtti utolsó pillanatban megmutathatja támogatói bázisa nagyságát és aktivitását. A helyszínválasztás sem véletlen: a történelmi jelentőségű Szentháromság tér szimbolikus keretet ad a kampány finisének. A Budai Várban tartott esemény egyszerre szolgál közösségi találkozóként és politikai üzenetként a választás előestéjén.

Az esemény ugyanakkor a lezárása lesz annak az intenzív, kampánybuszos országjárásnak is, amely a kampány finisében új lendületet adott a mozgósításnak. A Budai Várban tartott rendezvény így nemcsak fizikai értelemben vett végállomás, hanem szimbolikus lezárása is az „Egymillió kézfogás” akcióval és a kampánybusz köré szervezett, országos jelenlétet biztosító kampánysorozatnak. Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János a Budai Várba a Fidesz-kampánybuszával fog megérkezni, a Fidesz 2026-os választási kampányának utolsó nagy pillanataként, amelynek az a célja, hogy lendületet adjon a szavazók számára a vasárnapi voksoláson való részvételhez, egyértelmű üzenetet küldve a választók felé a döntés fontosságáról.

A kampányzáró eseményt élőben közvetíti majd a HírTv, az Origo pedig folyamatosan frissülő cikkben tudósít majd Orbán Viktor beszédéről. 

 

