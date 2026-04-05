Orbán Viktor: A Citadella a nemzet újra birtokba vett magaslati őrhelye

Hosszú évek rekonstrukciós munkálatai után visszakapják a budapestiek és a látogatók a főváros egyik legfontosabb jelképét: ünnepélyes keretek között átadták a megújult Citadellát. A megújult Citadella átadásán Orbán Viktor is beszédet mondott.

Húsvétvasárnap délután megnyílt a felújított Citadella a nagyközönség számára. A megújult Citadella átadásán Orbán Viktor is beszédet mondott

Orbán Viktor: Átmentettük azt, ami használható

A Gellért püspökről elnevezett hegyen még nem fordult elő, hogy a magyarok maguknak építettek volna valamit. Mindig elnyomó hatalmak emeltek itt épületet.

Ma ez a magyar szabadság bástyája. Nemes bosszú"

– mondta el a miniszterelnök beszéde elején.

Ahogyan a hegy, Magyarország is tektonikus lemezek határán helyezkedik el, a törésvonalak mentén állandóan történik valami. Birodalmak jönnek-mennek, de mi maradunk.

Nem lettünk német tartomány, se török vilajet, se szovjet tagköztársaság"

– hangsúlyozta.

Nem lehet elhallgatni ünnep idején sem, amit magunk előtt látunk.

Ilyen sötét felhők régen közeledtek Magyarország felé."

Láttunk több válságot is, tette hozzá a miniszterelnök, azonban ezeket egymás után tapasztaltuk meg, azonban ami most közeleg, nehéz lesz kivédeni

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Egyszerre csap le egy energia- és pénzügyi válság.”

Égbekiáltó bűn az ukránok részéről, hogy elzárják a kőolajvezetéket, és ilyen felelőtlenség Európa részéről is a szankciós politika

– mutatott rá.

Egyetlen célunk lehet:

Kimaradni a háborúból”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

A négy éve megkötött háborúellenes szövetséget kell most megújítani.

A feltámasztott Citadella, a nemzet újra birtokba vett magaslati őrhelye

segítse a magyarokat, hogy

megérthessék a horizonton gyülekező felhőket és meghozhassák a veszélyek elhárításához nélkülözhetetlen közös és jó döntésüket

a következő vasárnap.

A jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!"

– zárta beszédét Orbán Viktor.

Új fejezet kezdődik a Gellért-hegy tetején álló Citadella történetében: a hosszú ideig elzárt és leromlott állapotú erőd most modern, nyitott közösségi térként születik újjá.