Orbán Viktor: A Citadella a nemzet újra birtokba vett magaslati őrhelye

Hosszú évek rekonstrukciós munkálatai után visszakapják a budapestiek és a látogatók a főváros egyik legfontosabb jelképét: ünnepélyes keretek között átadták a megújult Citadellát. A megújult Citadella átadásán Orbán Viktor is beszédet mondott.
Orbán Viktor: Átmentettük azt, ami használható
A Gellért püspökről elnevezett hegyen még nem fordult elő, hogy a magyarok maguknak építettek volna valamit. Mindig elnyomó hatalmak emeltek itt épületet.
Ma ez a magyar szabadság bástyája. Nemes bosszú"
– mondta el a miniszterelnök beszéde elején.
Ahogyan a hegy, Magyarország is tektonikus lemezek határán helyezkedik el, a törésvonalak mentén állandóan történik valami. Birodalmak jönnek-mennek, de mi maradunk.
Nem lettünk német tartomány, se török vilajet, se szovjet tagköztársaság"
– hangsúlyozta.
Nem lehet elhallgatni ünnep idején sem, amit magunk előtt látunk.
Ilyen sötét felhők régen közeledtek Magyarország felé."
Láttunk több válságot is, tette hozzá a miniszterelnök, azonban ezeket egymás után tapasztaltuk meg, azonban ami most közeleg, nehéz lesz kivédeni
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Egyszerre csap le egy energia- és pénzügyi válság.”
Égbekiáltó bűn az ukránok részéről, hogy elzárják a kőolajvezetéket, és ilyen felelőtlenség Európa részéről is a szankciós politika
– mutatott rá.
Egyetlen célunk lehet:
Kimaradni a háborúból”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
A négy éve megkötött háborúellenes szövetséget kell most megújítani.
A feltámasztott Citadella, a nemzet újra birtokba vett magaslati őrhelye
segítse a magyarokat, hogy
megérthessék a horizonton gyülekező felhőket és meghozhassák a veszélyek elhárításához nélkülözhetetlen közös és jó döntésüket
a következő vasárnap.
A jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!"
– zárta beszédét Orbán Viktor.
Új fejezet kezdődik a Gellért-hegy tetején álló Citadella történetében: a hosszú ideig elzárt és leromlott állapotú erőd most modern, nyitott közösségi térként születik újjá.
A beruházás célja az volt, hogy a főváros egyik legismertebb panorámapontja ismét méltó állapotban, mindenki számára hozzáférhető legyen.