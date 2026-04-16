Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett

Először ad interjút a választások óta Orbán Viktor, aki ma este élőben válaszol a kérdésekre. A beszélgetés középpontjában nemcsak a múlt és a jelen, hanem elsősorban a jövő áll majd.
Orbán Viktor végre bejelentette a választások utáni első interjújának helyét és időpontját:
Ma 19 órakor élő interjú a Patriótán és a Facebook-oldalamon.”
Múltról, jelenről – de főleg a jövőről
A bejelentés szerint az interjú este 19 órakor kezdődik, és a beszélgetésben a politikai helyzet értékelése mellett kiemelt szerepet kapnak a jövőre vonatkozó tervek is. Orbán Viktor rövid üzenetében úgy fogalmazott:
Múltról, jelenről, de leginkább a jövőről.”
Az interjú különös jelentőséggel bír, hiszen a választási eredmények után most először hallhatják részletesebben a kormányfő értékelését és jövőképet felvázoló gondolatait. A megszólalás iránymutató lehet nemcsak a kormánypárti szavazók, hanem a teljes politikai közvélemény számára is.
