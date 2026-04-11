Dömötör Csaba elárulta a vasárnapi győzelem biztos receptjét

Dömötör Csaba szerint az utolsó pillanatokban sem szabad pihenni: az Egymillió kézfogás napján is rengeteg emberrel fognak találkozni és ugyanezt kérik a Fidesz támogatóitól is. A Fidesz EP-képviselője nem aggódik: szerinte a rengeteg befektetett munka gyümölcse holnap megtérül, mert akkor mutatkozik meg igazán az a csendes többség, aki eddig is mellettük állt.

Egymillió kézfogás akció Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter részvételével

Egymillió kézfogás névvel akciósorozatot indít Orbán Viktor

Hogy mit is jelent ez? Kifejtette a miniszterelnök:

Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás. Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, Fidesz a biztos választás.”

Majd motiváció gyanánt hozzátette, hogy a rájuk eső kézfogásmennyiséget biztosan le fogják szállítani a mai nap során.