Orbán Viktor reagált Trump támogató üzenetére – ezt válaszolta a miniszterelnök

Ismét posztolt Orbán Viktor, akitől megkérdezte a munkatársa, hogy látta-e Donald Trump támogató posztját. A kormányfő válaszában úgy fogalmazott, hogy

Na, egyre beljebb vagyunk. Reggel is lehetnek jó hírek. Jó, hát ez az, amit mondunk, barátokat kell gyűjteni, ha barátokat gyűjtesz, akkor baj esetén lesz, akire számíts.

A miniszterelnök sokatmondóan a következő szöveget írta a videóhoz: „Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől: Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást. Köszönjük, Elnök úr!"

Orbán Viktor egyébként az amerikai elnök tegnapi üzenetére reagált. Trump a Truth Social oldalán ismét kiállt Orbán Viktor mellett és hozzátette, ha szövetségese vasárnap ismét bizalmat kap a választóktól, akkor az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítja Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében.