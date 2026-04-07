Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán Viktor

Orbán Viktor megköszönte Donald Trumpnak a támogatást

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor egy köszönetnyilvánítással együtt tette közzé a közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnöknek az őt és a Fidesz választási győzelmét támogató telefonos bejelentkezését. J D Vance magyarországi látogatása első napjának a csúcspontja az a momentum volt, amikor az amerikai alelnök a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban a színpadon állva kihangosítva beszélt az Amerikai Egyesült Államok elnökével telefonon. Trump elnök elmondta, hogy szereti Magyarországot, szereti a magyarokat és, hogy szerinte Orbán Viktor kiváló vezetőként fantasztikus munkát végez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorJD VanceVálasztás 2026Budapesti látogatásDonald Trump

 J. D. Vance magyarországi látogatása első napjának a csúcspontja  az a momentum volt, amikor az amerikai alelnök a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban a színpadon állva kihangosítva beszélt az Amerikai Egyesült Államok elnökével telefonon. Trump elnök elmondta, hogy szereti Magyarországot, szereti a magyarokat és, hogy szerinte Orbán Viktor kiváló vezetőként fantasztikus munkát végez. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda


Orbán Viktor a posztja mellé ennyit írt: A vonalban Trump elnök úr! Köszönjük a támogatást!

A történelmi jelentőségű telefonbeszélgetés azzal kezdődött, hogy a sok ezres tömeg a csarnokban vastapssal és éljenzéssel fogadta Trump elnök beköszönését.

US Vice President JD Vance holds a mobile phone while on a call with US President Donald Trump to a microphone during a "Day of Friendship" event with Hungarian Prime Minister Viktor Orban (not in picture) at MTK Sportpark in Budapest, Hungary on April 7, 2026. US Vice President JD Vance is in Hungary to deliver the US President's support to his ally, nationalist Prime Minister Viktor Orban, ahead of tightly contested parliamentary elections scheduled for April 12, 2026. (Photo by Jonathan Ernst / POOL / AFP)
Hatalmas vastaps fogadta Donald Trump elnök telefonos üdvözlő szavait. Fotó: JONATHAN ERNST / POOL

Elnök úr, nagyjából ötezer magyar hazafival van vonalban. Szerintem még jobban szeretik Önt, mint Orbán Viktort”

– mondta az amerikai alelnök Donald Trump elnöknek, amivel azt próbálta megmagyarázni, mi ez a hatalmas tapsvihar, amivel fogadták. 

El sem hiszem, nem hiszem... Szeretem Magyarországot! Viktort is! Fantasztikus ember, nagyszerű kapcsolatunk volt, és kiválóan végzi a munkáját. Emlékszik erre? Nem engedte, hogy emberek megszállják az országukat, mint másoknál, akik tönkretették országaikat. Őszintén szólva rendben tartotta az országukat, a magyar népet az országban tartotta, és fantasztikus munkát végzett. Hű, ez nagyon nagy tömegnek hangzik”

 – közölte Donald Trump, majd azt próbálta megtudni, minek köszönhető a fergeteges reakció. Azt kérdezte az alelnökétől, jó beszédet mondott-e, amire J. D. Vance mosolyogva csak annyit válaszolt: ezt még korai lenne megmondani, majd újra Donald Trump ragadta magához a szót. 

Azt akarom mondani, hogy nagy rajongója vagyok Viktornak. Teljes mértékben mellette állok, az Egyesült Államok is teljes mértékben mellette áll, igazi megtiszteltetés beszélni Önökkel!  Önök igazán csodálatos emberek, nagy lelkesedéssel és zsenialitással, mert zseniálisak, és én nagyon szeretem Önöket. Van egy vezetőjük, aki erőssé tette és rendben tartotta az országot, és nincs meg önöknél az a sok probléma, ami sok más országnál megvan, mert nem hagyták, hogy országaikat megszállják, nincsen ilyen problémájuk Orbán Viktornak köszönhetően. Ez az egyetlen oka annak, hogy nincs ilyen problémájuk. Sok szerencsét kívánok önöknek, és mindannyiójukat szeretem”

- üzente minden magyar embernek Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok elnöke. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról