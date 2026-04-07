Orbán Viktor megköszönte Donald Trumpnak a támogatást

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg azt a felvételt, amin J. D. Vance amerikai alelnök a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban a színpadon áll és kihangosítva beszél az Amerikai Egyesült Államok elnökével telefonon.

J. D. Vance magyarországi látogatása első napjának a csúcspontja az a momentum volt, amikor az amerikai alelnök a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban a színpadon állva kihangosítva beszélt az Amerikai Egyesült Államok elnökével telefonon. Trump elnök elmondta, hogy szereti Magyarországot, szereti a magyarokat és, hogy szerinte Orbán Viktor kiváló vezetőként fantasztikus munkát végez. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda



Orbán Viktor a posztja mellé ennyit írt: A vonalban Trump elnök úr! Köszönjük a támogatást!

A történelmi jelentőségű telefonbeszélgetés azzal kezdődött, hogy a sok ezres tömeg a csarnokban vastapssal és éljenzéssel fogadta Trump elnök beköszönését.

Hatalmas vastaps fogadta Donald Trump elnök telefonos üdvözlő szavait. Fotó: JONATHAN ERNST / POOL

Elnök úr, nagyjából ötezer magyar hazafival van vonalban. Szerintem még jobban szeretik Önt, mint Orbán Viktort”

– mondta az amerikai alelnök Donald Trump elnöknek, amivel azt próbálta megmagyarázni, mi ez a hatalmas tapsvihar, amivel fogadták.

El sem hiszem, nem hiszem... Szeretem Magyarországot! Viktort is! Fantasztikus ember, nagyszerű kapcsolatunk volt, és kiválóan végzi a munkáját. Emlékszik erre? Nem engedte, hogy emberek megszállják az országukat, mint másoknál, akik tönkretették országaikat. Őszintén szólva rendben tartotta az országukat, a magyar népet az országban tartotta, és fantasztikus munkát végzett. Hű, ez nagyon nagy tömegnek hangzik”

– közölte Donald Trump, majd azt próbálta megtudni, minek köszönhető a fergeteges reakció. Azt kérdezte az alelnökétől, jó beszédet mondott-e, amire J. D. Vance mosolyogva csak annyit válaszolt: ezt még korai lenne megmondani, majd újra Donald Trump ragadta magához a szót.

Azt akarom mondani, hogy nagy rajongója vagyok Viktornak. Teljes mértékben mellette állok, az Egyesült Államok is teljes mértékben mellette áll, igazi megtiszteltetés beszélni Önökkel! Önök igazán csodálatos emberek, nagy lelkesedéssel és zsenialitással, mert zseniálisak, és én nagyon szeretem Önöket. Van egy vezetőjük, aki erőssé tette és rendben tartotta az országot, és nincs meg önöknél az a sok probléma, ami sok más országnál megvan, mert nem hagyták, hogy országaikat megszállják, nincsen ilyen problémájuk Orbán Viktornak köszönhetően. Ez az egyetlen oka annak, hogy nincs ilyen problémájuk. Sok szerencsét kívánok önöknek, és mindannyiójukat szeretem”

- üzente minden magyar embernek Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok elnöke.