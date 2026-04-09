Orbán Viktor

„Négyévesen kívülről tudta a Toldit” – Orbán Viktor édesanyja arról, milyen gyerek volt a kormányfő

Ritkán hallott személyes hangvételű interjút tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben édesanyja beszél a miniszterelnökről. A beszélgetésben egyszerre jelenik meg az anyai aggodalom, a büszkeség és egy gyerekkor óta formálódó pálya képe.
Orbán Viktor édesanyja a felvételben egyértelművé teszi: fia számára a politika nem egyszerű foglalkozás, hanem küldetés. 

Orbán Viktor édesanyja saját bevallása szerint inkább lebeszélte volna fiát a politikai pályáról (Forrás: Origo)

Én úgy látom, hogy a Viktornak ez nem foglalkozása, hanem hivatása”

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy mindez számára nemcsak büszkeséget, hanem folyamatos aggodalmat is jelent, különösen a jelenlegi, feszült nemzetközi helyzetben.

Orbán Viktor édesanyja az Origónak: „Együtt vagyunk jól”

Gyerekkori tehetségből vezető személyiség

Az interjúban Orbán Viktor édesanyja felidézi fia gyerekkorát is, amely már korán jelezte későbbi pályáját. Elmondása szerint Orbán Viktor rendkívül korán megmutatta kivételes képességeit: négyévesen kívülről tudta a Toldit, később pedig az iskola mellett a futball töltötte ki mindennapjait. 

Alig lehetett a pályáról fölszedni” 

– emlékezett vissza. A család már akkor érzékelte az erős akaratot és a vezetői hajlamot, ugyanakkor a politikai pálya választása aggodalommal töltötte el az édesanyát. Mint mondta, próbálta lebeszélni fiát erről az útról, mert tudta, milyen nehézségekkel jár. A beszélgetésből az is kiderül, hogy édesanyaként ma is sajátos szemmel figyeli fia szerepléseit: nemcsak szülőként, hanem egyfajta „tanárként” értékeli az elhangzottakat. Büszkesége mellett azonban továbbra is jelen van a féltés, különösen a nyilvánosságban megjelenő fenyegetések miatt.

Anya, ez benne van a pakliban” 

– idézte a fiát. Orbán Viktor édesanyja szerint fia legfontosabb tulajdonságai közé tartozik a család iránti elkötelezettség és az a képesség, hogy következetesen képviseli azokat az értékeket, amelyeket otthonról hozott. Mint fogalmazott, „mindig visszahallom a szavaimat”, ami számára különösen fontos visszaigazolás.

