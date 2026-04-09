„Négyévesen kívülről tudta a Toldit” – Orbán Viktor édesanyja arról, milyen gyerek volt a kormányfő

Gyerekkori tehetségből vezető személyiség

Az interjúban Orbán Viktor édesanyja felidézi fia gyerekkorát is, amely már korán jelezte későbbi pályáját. Elmondása szerint Orbán Viktor rendkívül korán megmutatta kivételes képességeit: négyévesen kívülről tudta a Toldit, később pedig az iskola mellett a futball töltötte ki mindennapjait.

Alig lehetett a pályáról fölszedni”

– emlékezett vissza. A család már akkor érzékelte az erős akaratot és a vezetői hajlamot, ugyanakkor a politikai pálya választása aggodalommal töltötte el az édesanyát. Mint mondta, próbálta lebeszélni fiát erről az útról, mert tudta, milyen nehézségekkel jár. A beszélgetésből az is kiderül, hogy édesanyaként ma is sajátos szemmel figyeli fia szerepléseit: nemcsak szülőként, hanem egyfajta „tanárként” értékeli az elhangzottakat. Büszkesége mellett azonban továbbra is jelen van a féltés, különösen a nyilvánosságban megjelenő fenyegetések miatt.

Anya, ez benne van a pakliban”

– idézte a fiát. Orbán Viktor édesanyja szerint fia legfontosabb tulajdonságai közé tartozik a család iránti elkötelezettség és az a képesség, hogy következetesen képviseli azokat az értékeket, amelyeket otthonról hozott. Mint fogalmazott, „mindig visszahallom a szavaimat”, ami számára különösen fontos visszaigazolás.