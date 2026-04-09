„Négyévesen kívülről tudta a Toldit” – Orbán Viktor édesanyja arról, milyen gyerek volt a kormányfő

Orbán Viktor édesanyja a felvételben egyértelművé teszi: fia számára a politika nem egyszerű foglalkozás, hanem küldetés.
Én úgy látom, hogy a Viktornak ez nem foglalkozása, hanem hivatása”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy mindez számára nemcsak büszkeséget, hanem folyamatos aggodalmat is jelent, különösen a jelenlegi, feszült nemzetközi helyzetben.
Gyerekkori tehetségből vezető személyiség
Az interjúban Orbán Viktor édesanyja felidézi fia gyerekkorát is, amely már korán jelezte későbbi pályáját. Elmondása szerint Orbán Viktor rendkívül korán megmutatta kivételes képességeit: négyévesen kívülről tudta a Toldit, később pedig az iskola mellett a futball töltötte ki mindennapjait.
Alig lehetett a pályáról fölszedni”
– emlékezett vissza. A család már akkor érzékelte az erős akaratot és a vezetői hajlamot, ugyanakkor a politikai pálya választása aggodalommal töltötte el az édesanyát. Mint mondta, próbálta lebeszélni fiát erről az útról, mert tudta, milyen nehézségekkel jár. A beszélgetésből az is kiderül, hogy édesanyaként ma is sajátos szemmel figyeli fia szerepléseit: nemcsak szülőként, hanem egyfajta „tanárként” értékeli az elhangzottakat. Büszkesége mellett azonban továbbra is jelen van a féltés, különösen a nyilvánosságban megjelenő fenyegetések miatt.
Anya, ez benne van a pakliban”
– idézte a fiát. Orbán Viktor édesanyja szerint fia legfontosabb tulajdonságai közé tartozik a család iránti elkötelezettség és az a képesség, hogy következetesen képviseli azokat az értékeket, amelyeket otthonról hozott. Mint fogalmazott, „mindig visszahallom a szavaimat”, ami számára különösen fontos visszaigazolás.