Egymillió Kézfogás akciósorozatot indít Orbán Viktor a kampányhajrában

Szombaton korán reggel egy fideszes kampánybusz elől jelentkezett be Orbán Viktor, aki ismét a támogatóihoz szólt. A miniszterelnök bejelentette, hogy

Egymillió Kézfogás névvel akciósorozatot indít.

Hogy mit is jelent ez? Azt kifejtette a miniszterelnök: "Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás. Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, Fidesz a biztos választás."

Majd motiváció gyanánt hozzátette, hogy a rájuk eső kézfogás mennyiséget biztosan le fogják szállítani a mai nap során.