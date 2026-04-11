Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egymillió Kézfogás akciósorozatot indít Orbán Viktor a kampányhajrában

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Egymillió Kézfogás akciósorozatot indít Orbán Viktor a kampányhajrában

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök azt kérte a támogatóitól, hogy az utolsó két napban keressenek fel minél több szavazót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVálasztás 2026kampányországjárás

Szombaton korán reggel egy fideszes kampánybusz elől jelentkezett be Orbán Viktor, aki ismét a támogatóihoz szólt. A miniszterelnök bejelentette, hogy 

Egymillió Kézfogás névvel akciósorozatot indít. 

Hogy mit is jelent ez? Azt kifejtette a miniszterelnök: "Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás. Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, Fidesz a biztos választás." 

Majd motiváció gyanánt hozzátette, hogy a rájuk eső kézfogás mennyiséget biztosan le fogják szállítani a mai nap során. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
