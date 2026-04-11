Megkezdődött az Egymillió Kézfogás akciósorozat – Orbán Viktor velük már kezet rázott

Megérkezett az első kézfogós kép, miután Orbán Viktor szombat reggel meghirdette az Egymillió Kézfogás elnevezésű akciósorozatot. A kormányfő az alábbiakat írta a jelenthez, amelyre Vácott került sor:

Zúzunk! Egymillió kézfogás napja! Nincs megállás. Hajrá, Fidesz!

Ahogy az Origon beszámoltunk róla, a miniszterelnök kora reggel bejelentette, hogy Egymillió Kézfogás névvel akciósorozatot indít. „Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás" - árulta el a részleteket a kormányfő.