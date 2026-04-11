Egymillió kézfogás: Orbán Viktor új szintre kapcsolta a kampányt

A kampány hajrájának tetőpontján a miniszterelnök meghirdette az „Egymillió kézfogás” akciót, és kampánybuszra szállva járja az országot. Orbán Viktor szerint minden állomáson erős a támogatás, a cél pedig egyértelmű: minél több embert megszólítani a választás előtt.
Orbán Viktor szombat reggel indította el az „Egymillió kézfogás” akciósorozatot, amelynek keretében személyesen találkozik a választókkal szerte az országban.
Egész nap szeljük az utakat, a hangulatra nincs panasz, mindenhol velünk a többség!”
– írta közösségi oldalán, hangsúlyozva a kampány lendületét.
Kampánybuszon az ország körül
A miniszterelnök a kampánybuszról jelentkezve számolt be az országjárás hangulatáról, amelyet lelkes fogadtatás és aktív részvétel jellemez. A cél az, hogy az utolsó napokban minden lehetséges szavazót megszólítsanak, és személyes találkozásokon keresztül erősítsék meg a támogatást. Orbán Viktor világos üzenetet is küldött a választóknak: vasárnap mindenki menjen el szavazni, és támogassa a Fideszt.
