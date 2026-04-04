Orbán Viktor elárulta a jó sonka két legfontosabb hozzávalóját

A miniszterelnök ismét bemutatta a szokásos húsvétvasárnap előtti programját. Orbán Viktor a már korábban beszerzett sonkát minden évben ilyenkor szokta megfőzni, és ez idén se lesz másként.
Orbán Viktor évek óta az unokáival szerzi be a húsvéti finomságokat, melyek közül a sonkát rendszeresen saját kezűleg készíti el.
Idén egy titkot is elárult a miniszterelnök.
Az a helyzet, hogy a sonkafőzéshez, illetve a jó sonkához két dolog kell. A sonka meg én. Mind a ketten készen állunk. A sonka is megvan, meg én is.”
Annyit azért még hozzátett, hogy esetleg a kampányfőnök telefonál, hogy valami sürgős teendő akadt, akkor sajnos mindent ott kell hagynia, pedig ez egy elég hosszú művelet.
Most délután kettő-negyed három van, éjjel kettő-negyed háromra szerintem megfő”
– közölte a kormányfő.
Aztán a sonkának reggelig ki kell hűlnie a saját levében, és reggel, mire érkeznek az unokák, már ott lesz az asztalon.
