Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta a jó sonka két legfontosabb hozzávalóját

2026. április 04. 15:21
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök ismét bemutatta a szokásos húsvétvasárnap előtti programját. Orbán Viktor a már korábban beszerzett sonkát minden évben ilyenkor szokta megfőzni, és ez idén se lesz másként.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktornagyszombatsonkafőzéshúsvéti sonkahúsvétvasárnap

Orbán Viktor évek óta az unokáival szerzi be a húsvéti finomságokat, melyek közül a sonkát rendszeresen saját kezűleg készíti el.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Idén egy titkot is elárult a miniszterelnök. 

Az a helyzet, hogy a sonkafőzéshez, illetve a jó sonkához két dolog kell. A sonka meg én. Mind a ketten készen állunk. A sonka is megvan, meg én is.”

Annyit azért még hozzátett, hogy esetleg a kampányfőnök telefonál, hogy valami sürgős teendő akadt, akkor sajnos mindent ott kell hagynia, pedig ez egy elég hosszú művelet.

Most délután kettő-negyed három van, éjjel kettő-negyed háromra szerintem megfő”

– közölte a kormányfő.

Aztán a sonkának reggelig ki kell hűlnie a saját levében, és reggel, mire érkeznek az unokák, már ott lesz az asztalon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!