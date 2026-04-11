Orbán Viktor odaszúrt: Az ellenfél saját magát lövi lábon

A miniszterelnök váci beszéde részeként megemlítette az ellenzék finoman szólva is megkérdőjelezhető kampányát, utalva a péntek esti Rendszerbontó Nagykoncertre. Orbán Viktor úgy látja, az ilyen jellegű akciók inkább a Fidesz malmára hajtják a vizet.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Nem tudom, hogy az ellenfél kampánya őket segíti, vagy bennünket. Mert amikor előjönnek és látjuk őket, akkor úgy érzem, inkább bennünket
– utalt a péntek esti, Puzsér Róbert által szervezett Rendszerbontó Nagykoncertre, ami finoman szólva is átlépte az ízléstelenség minden határát. A miniszterelnök szerint az ilyen jellegű megnyilvánulások még a Tisza Párt szimpatizánsaiból is ellenérzést válthatnak ki.
