Orbán Viktor: 2,5 millió ember bízott bennünk a mai napon is

A miniszterelnök a Fidesz választási eredményét értékelte a Bálna rendezvényközpontban.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke beszél a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt eredményváró rendezvényén a Bálna Kulturális Központban 2026. április 12-én

Orbán Viktor beszédében elmondta: a választási eredmény érthető és világos, az eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű,

a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták.

A miniszterelnök hozzátette, a győztes pártnak gratulált, majd megköszönte a rengeteg munkát, és hangsúlyozta, soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztak egyetlen választási kampányban sem.

Orbán Viktor hozzátette, van is látszatja, hiszen

2,5 millió szavazót sikerült összegyűjtenünk, 2,5 millió ember bízott bennünk a mai napon is.”

A miniszterelnök külön megköszönte

a határon túlról érkezett elsöprő erejű támogatást, és üzente azt is a határon túlra, hogy rájuk a jövőben is számíthatnak.

Hangsúlyozta, hazánk és a nemzet sorsa számára ez a ma esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudják, ezt majd az idő eldönti, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy

mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni.”

Orbán Viktor: Most az a dolgunk, hogy a közösségeinket megerősítsük

A miniszterelnök kiemelte, a feladat világos:

A kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat, ezért most az a dolgunk, hogy a közösségeinket megerősítsük.”

Hangsúlyozta, 2 millió 500 ezer szavazó bízott bennük, azt üzente nekik, nem fogják őket cserben hagyni. A miniszterelnök rámutatott, éltek már meg nehéz és könnyű, szép és szomorú éveket, de egy dolgot mindenki tudhat az egész országban:

Mi nem adjuk fel. Soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel.”

A miniszterelnök hozzátette, a következő napok a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán újra indul a munka, és ebben a munkában mindenkire, mind a 2 millió 500 ezer szavazójukra számítanak.

A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt, hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!”

– zárta a miniszterelnök a beszédét.