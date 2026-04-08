Eufórikus hangulat Orbán Viktor országjárásának mai állomásán

Egy ukránbarát kormányra mindenki ráfizetne. Orbán Viktor szerint Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amely megvédi a magyar családokat, a megfizethető árú üzemanyagot és az olcsó rezsit.
Mára ikonikussá vált elköszönésével búcsúzott az összegyűltektől Orbán Viktor Sopronban. A miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videóját a Fidesz „Kizöldült a magyar vidék, tavasz van...” kezdetű kampánydalával festette alá.
Teljesen megtöltötték Sopron Fő terét szerda este a környékbeliek, hogy meghallgassák Orbán Viktor lelkesítő beszédét. A miniszterelnököt hatalmas tömeg és zászlóerdő fogadta a hűség városában.
Orbán Viktor holnap Debrecenben folytatja országjárását
A miniszterelnök a héten még három városba látogat el:
- Április 9-én 18 órától Debrecenben, a Dósa nádor téren mond beszédet.
- Április 10-én Székesfehérváron várják az érdeklődőket 18 órakor a Városház téren.
- Április 11-én, szombaton 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren zárul a választási nagygyűlés-sorozat.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!