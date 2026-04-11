Orbán Viktor kampánya letarolja a netet – komoly előnybe kerülhetnek

A kampány hajrájában látványos fordulatot hozott a Fidesz mozgósítása, amelynek kulcselemei a kampánybusz és az Egymillió kézfogás akció lett. Deák Dániel elemző szerint Orbán Viktor egymillió kézfogásos kampányakciója olyan ütős kampányinnováció, ami a digitális térben is üti Magyar Pétert

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője gyorselemzésében arról írt, hogy a kezdeményezés nemcsak a terepen, hanem a digitális térben is komoly sikert aratott, és érdemben hozzájárult a kampány utolsó napjainak dinamizálásához.

Az elemző szerint a mozgósítás szempontjából a kampány utolsó napja a legfontosabb, és ebben a kritikus időszakban a kormánypárt több innovatív megoldással is előnyt szerzett. Ezek közül kiemelte az „Egymillió kézfogás” akciót, amelyet „ütős kampányinnovációnak” nevezett, és amely szerinte a közösségi médiában is erősebb jelenlétet biztosított, mint az ellenzék aktivitása.

Deák Dániel úgy látja, hogy a kampánybusz különösen hatékony eszköznek bizonyult: „kiváló közösségimédia-mágnes”, amely folyamatosan új tartalmakat generál. A busz útját kísérő események – kézfogások, rögtönzött találkozások, közös szereplések – mind olyan pillanatokat hoztak létre, amelyek gyorsan terjedtek az online térben. Ez különösen a kampány finisében jelentett előnyt, amikor minden megszólítás és benyomás kulcsfontosságú lehet a választói döntésekben.

Az elemzés kitér arra is, hogy a kampánybuszon több ismert politikus is megjelent, köztük Lázár János és Szijjártó Péter, ami tovább növelte az akció láthatóságát és súlyát. A közös megjelenések, a csapatdinamika és a személyes találkozások szerinte „végtelen mennyiségű” megosztható tartalmat eredményeztek.

Deák hangsúlyozta: a kampány során nemcsak a fizikai jelenlét számít, hanem az is, hogy ezek az események milyen gyorsan és milyen mértékben jelennek meg a közösségi médiában. Ebben a folyamatban jelentős szerepet tulajdonított a véleményvezéreknek és online közösségeknek, amelyek azonnal továbbították és felerősítették a helyszíni élményeket. Megfogalmazása szerint „százezres nagyságrendű interakciók” kísérték a kampánybusz körüli tartalmakat.