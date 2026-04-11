Hatalmas a tömeg a Budai Várban Orbán Viktor beszéde előtt – kövesse nálunk élőben

A választás előtti utolsó estén kampányzáró rendezvényt tart a Fidesz–KDNP a budai Várban. Az Orbán Viktor részvételével zajló esemény célja az utolsó mozgósítás és a kampány lezárása a szavazás előestéjén. Kövesse nálunk Orbán Viktor beszédét.
Este 19 órakor kezdődik a Fidesz–KDNP kampányzárója a Budai Várban, a Szentháromság téren. A program csúcspontjaként beszédet mond Orbán Viktor, de jelen lesz Szijjártó Péter és Lázár János is a kampányzáró eseményen.
Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort a Budai Várban is
A Budai Várban zajló esemény egyben a Fidesz és Orbán Viktor kampánybuszos országjárásának, az „Egymillió kézfogás” akciójának a lezárása is.
Orbán Viktor miniszterelnököt az országjárásának előző helyszíneivel megegyező módon, a Budai Várban is hatalmas tömeg várta teljesen megtöltve a Fidesz számára ikonikus nagygyűlés helyszínnek számító Szentháromság teret már jóval a 19 óra kezdést megelőzően.
Galéria: Kampányzáró: Orbán Viktor a budapesti Szentháromság téren
Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának budapesti állomásán, a Szentháromság téren tartott kampányzáró rendezvényen 2026. április 11-én
