Dr. Hal Melinda klinikai szakpszichológus: Én bizony Orbán Viktorra fogok szavazni!

A háborúba való belesodródás veszélye, a rezsicsökkentés megvédése és a gyermekek lelki egészsége a szempontjai dr. Hal Melinda klinikai szakpszichológusnak a közelgő választáson. Ezen témák miatt teszi le a voksát Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP mellett.
Dr. Hal Melinda klinikai szakpszichológus vagyok, és én bizony Orbán Viktorra fogok szavazni! – jelenti ki az egészségügyi szakember a közelgő választással kapcsolatos döntését a közösségi oldalán megosztott videóban.
Orbán Viktor melletti érvei
Dr. Hal Melinda azzal indokolja a döntését, hogy Orbán Viktor az egyetlen európai politikus,
- aki meg tud védeni minket attól, hogy Magyarország belesodródjon egy háborúba,
- sokat tett azért, hogy a rezsicsökkentés megmaradjon
- és nagyon sokat tesz azért, hogy a továbbiakban se kelljen megfizetnünk az orosz-ukrán háborúnak a költségeit,
- a gyermekeink lelki egészsége pedig a következő ciklus fontos feladata lesz.
Azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök és a Fidesz-KDNP az, aki mindezt biztosítani tudja a számunkra."
