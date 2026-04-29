Orbán Viktor levélben fordult a Fidesz tagjaihoz – ezt írta

A Telex birtokába került levele a leköszönő Orbán Viktor miniszterelnöknek megerősíti a Fidesz megújulásával kapcsolatos eddigi híreket, megerősítve, hogy aktív nemzeti ellenzéki szerepkörre készül a párt.

Orbán Viktor: A Fidesz a liberális kormányzás nemzeti ellenzéke lesz

A pártelnöki mandátumomat az Országos Választmánynak visszaadtam. A kongresszusig elnöki teendőimet ellátom, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd”

– írta Orbán Viktor.

A hivatalából távozó miniszterelnök a Fidesz tagjai számára a párt elkövetkező időszakra tervezett politikai irányáról is írt, elmondva:

A választással a 16 évig tartó, nemzeti kormányzás korszaka lezárult. Egy új időszak, a liberális kormányzás időszaka kezdődik hazánk életében. Közösségünk feladata, hogy az elmúlt 16 év nagy nemzeti vívmányait megvédje, és a nemzeti kormányzás eszményét továbbra is életben tartsa. Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék. Ez az új felállás. Ebben a térben kell végeznünk a munkánkat.”



Orbán Viktor a választmányi ülés előtt is üzent már a Fidesz politikai közösségének

Orbán Viktor már a választmányi ülés előtt is a politikai közösség egységét hangsúlyozta.

A Hír TV-nek az ülés előtt adott nyilatkozatában a leköszönő miniszterelnök arról beszélt, hogy az új frakció összeállítása bonyolult folyamat volt, mivel huszonöt parlamenti képviselő visszaadta mandátumát, helyükre pedig huszonöt új képviselő lépett be. Úgy értékelte, hogy azok, akik visszaléptek, saját személyes szempontjaikat a közösség érdekei mögé helyezték, mert úgy ítélték meg, hogy a Fidesz-KDNP számára most egy sikeresebben működő, ütőképesebb frakció felállítása az elsődleges.

Ezek komoly döntések, személyes áldozatként is felfoghatók, hiszen megharcoltak ezekért a mandátumokért, meg is kapták, mégis most visszaadták, mert úgy gondolták, hogy ez a közösséget illeti meg”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint ez bajtársias döntés volt, ami jól mutatja, hogy: