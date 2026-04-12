Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek a Tisza győzelméhez

„A választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű: a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam; nektek, önöknek köszönöm a rengeteg munkát” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz választási eredményváró rendezvényén a budapesti Bálnában.
A miniszterelnök rövid beszédében hozzátette: „Soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztunk egyetlen választási kampányban sem. Van is ennek látszatja, hiszen 2 és fél millió szavazót sikerült összegyűjtenünk, 2 és fél millió ember bízott bennünk a mai napon is.”
Orbán Viktor megköszönte a határon túli magyarok támogatását
„Kedves barátaim, különösen is köszönöm a határon túlról érkezett elsöprő erejű támogatást és üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthatnak” – mondta Orbán Viktor.
„Az imént Orbán Viktor miniszterelnök úr telefonon gratulált a győzelmünkhöz” – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán vasárnap este.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!