Liberális médiasztár ismerte el: hamis képet fest a média Orbán Viktorról

A közösségi média és a nyugati sajtó évekig egyoldalú, torz képet festett Orbán Viktorról, gyakran diktatórikus vezetőként bemutatva őt – most azonban egy váratlan helyről jött a beismerés. Egy ismert liberális amerikai médiaszereplő, Bill Maher nyíltan kimondta: félrevezették Orbán Viktorral kapcsolatban, és a nyugati média torz képet közvetített a magyar miniszterelnökről – számolt be a Mandiner.

A közismerten liberális humorista is elismeri, hogy megtévesztő képet kapott Orbán Viktorról (Fotó: Stefanie Keenan/Vanity Fair)

Elnyomó diktátorként akarja ábrázolni a média Orbán Viktort

Bill Maher vallomása különösen azért figyelemre méltó, mert ritkán hallani hasonlót a baloldali-liberális médiatérből, ahol eddig szinte egységes narratíva uralkodott Orbán Viktor megítéléséről. Maher korábban gyakran kritizálta a jobboldali politikai irányzatokat, és nem tartozott a magyar kormány támogatóinak táborába.

A médiasztár szavai egyben azt is jelzik, hogy a közösségi médiában és a nemzetközi sajtóban terjedő kép nem feltétlenül a valóságot tükrözte, hanem egy politikailag torzított értelmezést erősített.

A jelenség azért is érdekes, mert ez a narratíva a hazai ellenzéki térben – köztük a Tisza Párt kommunikációjában – is visszaköszönt: Orbán Viktort rendszeresen autoriter vezetőként állították be.

A média egy kicsit megvezetett. Úgy értem, éveken át csak azt olvastam, hogy ő Sztálin második eljövetele. Aztán meg kiderült, hogy hát, valójában az emberek belefáradtak egy fickóba, ahogy ez minden demokráciában történik. Nem kedvelték, és valaki mást akartak más politikával. És leváltották. Ő pedig másnap elismerte a vereséget. Szóval igen, egy kicsit úgy érzem, hogy kihasználtak… egy kicsit fáj”

– fogalmazott.

Ez alapján körvonalazódni látszik, hogy még a nyugati véleményformálók között is kezd megbillenni ez az egységes kép. Egyre nehezebb fenntartani azt a leegyszerűsített narratívát, amely hosszú éveken át uralta a nemzetközi diskurzust. A történet lényege világos: amit eddig tényként adtak el, arról most kiderül, hogy sokszor inkább politikai konstrukció volt, mint valóság.