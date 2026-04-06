Ez most nagyon felpörgött: Orbán Viktor kampánya új szintre lépett – ezt látnia kell!

Az elmúlt hét eseményei alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy Orbán Viktor kampánya a finiséhez érve minden korábbinál erőteljesebb fokozatra kapcsolt. A miniszterelnök több interjúban, eltérő formátumokban és az országjárás nagygyűléseinek a közönségei előtt is elmondta azokat a kulcsüzeneteket, amelyek a Fidesz választási stratégiájának a gerincét adják.

Az április 12-i választások előtti utolsó előtti kampányhéten Orbán Viktor intenzív médiamegjelenésekkel és nagyszabású országjárással vitte végig üzeneteit. Interjúiban a béke, az energiaárak védelme és a nemzeti szuverenitás került középpontba, miközben az országjárás minden egyes állomásán egyre nagyobb tömeg előtt beszélt a választás tétjéről. A Fidesz csendes többsége, a héten már látványosan hangos többséggé vált a miniszterelnök országjárásának a helyszínein. Fotó: /Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Az utolsó előtti kampányhét alapján világosan látszik, hogy Orbán Viktor stratégiája következetes: a béke, a gazdasági biztonság és a szuverenitás hármasára épít. Az interjúk és az országjárás során elhangzott üzenetek egymást erősítve jelentek meg, miközben a növekvő részvétel a kampány eseményeken azt jelezte a Fidesz szimpatizánsai részéről, hogy a kampány mozgósító ereje hatásosan fokozódott.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának békéscsabai állomásán, a Szent István téren 2026. március 29-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Interjúk: Számos platformon egységes üzenet

A Hajdú Péternek adott interjúban Orbán Viktor személyesebb hangvételt ütött meg. Beszélt a vezetői felelősségről, a válságokkal teli nemzetközi környezetről, és arról, hogy szerinte:

Egy ilyen felfordult világban csak erős kormány képes megvédeni az országot”.

Kiemelte, hogy a magyar modell lényege a stabilitás, amelyet szerinte nem szabad kockára tenni kísérletezéssel.

A Lentulai Krisztiánnal készített beszélgetésben már kifejezetten politikai fókusz dominált. Orbán Viktor részletesen beszélt az energiaárakról, és azt hangsúlyozta, ha Magyarország feladná az orosz energiahordozókhoz való hozzáférést, az súlyos gazdasági következményekkel járna.

Nem engedhetjük meg, hogy a magyar családok fizessék meg a háború árát”

- fogalmazott a kormányfő.

Máthé Zsuzsa műsorában a miniszterelnök a társadalmi és kulturális kérdéseket is érintette. Itt a nemzeti identitás, a keresztény értékek és a közösségi összetartozás fontosságát hangsúlyozta, kiemelve:

Magyarország akkor maradhat erős, ha megőrzi saját karakterét”.

Az „Öt” című műsorban Hont Andrással beszélgetve Orbán Viktor részletes geopolitikai elemzést adott. Kifejtette, hogy Magyarországot szerinte azért éri nyomás Brüsszel és más nemzetközi szereplők részéről, mert nem támogatja a háborús politikát és az energiaszankciókat. Úgy fogalmazott:

A tét az, hogy Magyarország megőrzi-e a döntési szabadságát”.

A Dopemannel folytatott beszélgetés megint más hangulatot, más stílust képviselt: közvetlenebb, lazább formában szólt a fiatalabb generációhoz. Itt Orbán Viktor a mindennapi élet szintjén magyarázta el politikáját, hangsúlyozva, hogy a gazdasági biztonság és a kiszámíthatóság minden társadalmi csoport számára kulcsfontosságú.